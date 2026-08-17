مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات تطلق نسخة جديدة من برنامج "نحو القمم" سبتمبر المقبل

الشارقة في 17 أغسطس/ وام / أطلقت مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات "تطوير"، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، نسخة جديدة من برنامج "نحو القمم"، تركز على مهارات التسلق والمغامرات الجبلية، من خلال مسار تدريبي يجمع بين التدريب النظري والتطبيق العملي وخوض تحديات في البيئات الطبيعية داخل الإمارات.

وتأتي النسخة الجديدة امتداداً للبرنامج الذي خاض المشاركون في نسخته السابقة تحدي صعود قمة جبل إلبروس في روسيا، فيما تركز النسخة الحالية على تطوير مهارات التسلق والتعامل مع الحبال والمعدات، والنزول الفني في الأودية، وصولاً إلى مستويات متقدمة في قيادة التسلق.

ويمتد البرنامج من 5 سبتمبر إلى 14 نوفمبر 2026، ويتضمن 9 جلسات تدريبية، يتدرج خلالها المشاركون من التعرف على المعدات ومبادئ السلامة وأساسيات التسلق، إلى تطوير مهارات الصعود والنزول، ثم تطبيقها في البيئات الخارجية والتضاريس الطبيعية.

وأكد خالد إبراهيم الناخي، مدير مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات "تطوير"، أن برنامج "نحو القمم" يواصل هذا العام مسيرته برؤية متجددة، من خلال تحديات تتيح للمشاركين اكتشاف قدراتهم وتطوير مهاراتهم، مشيراً إلى أن الوصول إلى قمة جبل إلبروس في روسيا خلال النسخة السابقة شكل محطة مهمة في مسيرة البرنامج، فيما تركز النسخة الحالية على تحديات التسلق والمهارات التقنية والميدانية داخل الدولة.

وأضاف أن البرنامج لا يقتصر على الوصول إلى قمة جغرافية، وإنما يهدف إلى بناء قدرات المشاركين وتعزيز الثقة بالنفس والقدرة على اتخاذ القرار والتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أن مراحل البرنامج صممت لتطوير مستوى المهارة والجاهزية لدى المشاركين بصورة تدريجية.

وتتضمن النسخة الجديدة أربع مراحل تدريبية متتابعة، تبدأ بمرحلة التهيئة والتعريف التي تركز على أساسيات التعامل مع المعدات والحبال ومتطلبات السلامة، تليها مرحلة التدريب التقني لتطوير مهارات التسلق والصعود والنزول من خلال التطبيقات العملية.

وينتقل المشاركون في المرحلة الثالثة إلى التدريب على النزول في الأودية وتطبيق المهارات المكتسبة في بيئة طبيعية، فيما تركز المرحلة الرابعة على قيادة التسلق، وتمثل المستوى الأكثر تقدماً للمشاركين المؤهلين ، ويتيح البرنامج للمشارك التدرج وفق قدراته ومستوى تقدمه، مع اشتراط إتمام كل مرحلة للانتقال إلى المرحلة التالية.

ويستهدف البرنامج، إلى جانب تطوير مهارات التسلق واستخدام الحبال والمعدات، تنمية عدد من المهارات الشخصية والعملية، من بينها التركيز والثقة بالنفس واتخاذ القرار وتحمل المسؤولية والعمل الجماعي والقدرة على التعامل مع المواقف والبيئات المختلفة.

ويأتي البرنامج ضمن جهود مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات في تقديم تجارب تطويرية تعتمد على التدريب العملي والتحديات الواقعية، بما يتيح للشباب اختبار قدراتهم واكتساب مهارات جديدة، وتعزيز جاهزيتهم لخوض تحديات أكثر تقدماً مستقبلاً.