مبادرة "نبرد عليهم" تدشن موسمها السابع من الشارقة في رحلة عطاء تجوب إمارات الدولة

الشارقة في 17 أغسطس/ وام / انطلقت أولى محطات الموسم السابع من مبادرة "نبرد عليهم"، التي تقام برعاية حميد بن عمار النعيمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، وتنظيم فريق سفراء السعادة التطوعي، لتجدد المبادرة حضورها الإنساني والمجتمعي، وتبدأ رحلة جديدة تجوب خلالها مختلف إمارات الدولة، حاملةً رسالة العطاء والإنسانية، ومؤكدةً أن العمل التطوعي يظل جسراً راسخاً لنشر السعادة وتعزيز التلاحم المجتمعي.

وشهدت المحطة الأولى مشاركة سعادة محمد أحمد الظهوري، عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، إلى جانب عدد من الإعلاميين وأعضاء رابطة رواد التواصل الاجتماعي، في مشهد يعكس تفاعل مختلف شرائح المجتمع مع المبادرة ودعم أهدافها الإنسانية والتطوعية.

وتواصل "نبرد عليهم" في موسمها السابع مسيرتها التي انطلقت منذ مواسم عدة، عبر محطات متنوعة في إمارات الدولة، بهدف تعزيز ثقافة العطاء وترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي، بما يعكس نهج دولة الإمارات في دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية.