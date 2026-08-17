"دييز" تواصل ترسيخ مكانة دبي مركزا عالميا للأعمال والاستثمار بأداء قوي خلال النصف الأول

دبي في 17 أغسطس / وام / واصلت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" تعزيز زخم النمو في منظومتها الاقتصادية خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعةً بارتفاع الطلب على مناطقها الاقتصادية، وتوسع قاعدة الشركات والموظفين، ونمو نشاطها الاستثماري في الشركات الناشئة، بما يعكس قوة نموذجها المتكامل وقدرته على مواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.

ويؤكد هذا الأداء تنامي جاذبية بيئة الأعمال التي توفرها "دييز"، ودورها في دعم توسع الشركات واستقطاب الاستثمارات النوعية، بما يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية للأعمال والاستثمار والابتكار، ويدعم توجهاتها نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية واستعداداً للمستقبل.

وبهذه المناسبة، قال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز": تعكس النتائج التي حققتها "دييز" خلال النصف الأول من عام 2026 قوة نموذجها الاقتصادي وقدرته على مواصلة النمو في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، كما تؤكد تنامي ثقة الشركات والمستثمرين بدبي باعتبارها وجهة عالمية توفر بيئة تنافسية ومحفزة للنمو والتوسع والوصول إلى أسواق وفرص جديدة.

وأضاف سموه: ان النمو المستمر في قاعدة الشركات والموظفين، إلى جانب قوة النشاط الاستثماري، يعكس قدرة منظومة دبي الاقتصادية على خلق فرص جديدة واستقطاب استثمارات نوعية، ويؤكد أهمية الدور الذي تقوم به "دييز" في دعم تنافسية الإمارة وتعزيز جاذبيتها للشركات العالمية والمستثمرين.

وتابع سموه: برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نواصل تطوير منظومة اقتصادية متكاملة تعزز تنافسية دبي وتدعم نمو قطاعاتها الحيوية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وترسيخ مكانة الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

وسجلت المناطق الاقتصادية الثلاث التابعة لـ"دييز"، التي تشمل المنطقة الحرة بمطار دبي، وواحة دبي للسيليكون، و"دبي كوميرسيتي"، معدل إشغال بلغ 96% خلال النصف الأول من عام 2026، في مؤشر على استمرار الطلب على المساحات والبنية التحتية والخدمات التي توفرها المنظومة المتكاملة للسلطة.

كما ارتفع عدد الشركات العاملة ضمن مناطق "دييز" بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما ارتفع عدد الموظفين العاملين فيها بنسبة 24%، بما يعكس توسع قاعدة الأعمال ونمو النشاط الاقتصادي، إلى جانب قدرة المناطق الاقتصادية التابعة للسلطة على استيعاب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها.

ويعكس نمو عدد الموظفين بوتيرة تفوق نمو عدد الشركات توسعاً في حجم أعمال الشركات القائمة وارتفاعاً في احتياجاتها التشغيلية، بما يؤكد دور "دييز" في توفير بيئة داعمة للنمو وليس فقط لتأسيس الأعمال.

وقال سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة: يعكس الأداء الذي حققته "دييز" خلال النصف الأول من العام نجاح نهجنا في بناء منظومة اقتصادية متكاملة تستجيب لتطلعات مجتمع الأعمال وتدعم الشركات في مختلف مراحل نموها، من التأسيس والتوسع، وصولاً إلى الاستثمار والابتكار.

وأضاف: يؤكد وصول معدل الإشغال إلى 96%، إلى جانب النمو القوي في أعداد الشركات والموظفين، تنامي الطلب والثقة بمناطقنا الاقتصادية وقدرتها على توفير بيئة أعمال متقدمة ومرنة قادرة على مواكبة احتياجات الشركات المتغيرة.

وقال الزرعوني: نركز في المرحلة المقبلة على تعزيز تنافسية منظومتنا من خلال تطوير الخدمات والممكنات المؤسسية، وتسريع التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يرفع كفاءة العمليات ويحسن تجربة المتعاملين، ويعزز جاهزية مناطقنا لاستقطاب الشركات والاستثمارات النوعية في القطاعات المستقبلية.

وامتد زخم النمو خلال النصف الأول من العام إلى منظومة الاستثمار والابتكار التابعة لـ"دييز"، في إطار توجه سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة لتعزيز دورها في دعم الشركات الناشئة والقطاعات المستقبلية، وربط منظومة الأعمال بالبنية التحتية والتمويل والابتكار.

وشهدت واحة دبي للسيليكون خلال النصف الأول من العام إطلاق عدد من المشاريع التوسعية الإستراتيجية، بما يعزز مكانتها كإحدى ركائز منظومة الاقتصاد المعرفي والابتكار في دبي، وتشمل خطة التوسع مشروعين رئيسيين هما "ديستريكت آي أُو" و"بلوك 14".

ويهدف مشروع "ديستريكت آي أُو"، باستثمارات تبلغ 11 مليار درهم، إلى توفير بنية تحتية متقدمة تدعم تطوير تقنيات المستقبل وتعزز منظومة البحث والتطوير والابتكار، بما يسهم في دعم مستهدفات دبي في مجال المعرفة والابتكار وترسيخ مكانتها كمحرك عالمي للبحث والتطوير والتقنيات المستقبلية.

كما تشمل المرحلة الأولى من مشروع "بلوك 14" تطوير بيئة متكاملة للأعمال والسكن والتجزئة، باستثمارات تبلغ 1.8 مليار درهم، بما يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040 ومفهوم التنمية الموجهة نحو النقل.

ويقع المشروع بالقرب من محطة مترو دبي ضمن مسار الخط الأزرق، ويشمل تطوير مبنى تجاري ومبنيين سكنيين ومنطقة للتجزئة، إلى جانب أعمال الربط مع شبكة المترو، ومن المقرر استكمال المرحلة الأولى في عام 2029 بالتزامن مع الموعد المعلن لاستكمال أعمال الخط الأزرق.

وعلى صعيد الاستثمار، واصلت "أوراسيا كابيتال"، الذراع الاستثمارية لـ"دييز"، تعزيز حضورها في منظومة رأس المال الجريء في دولة الإمارات والمنطقة، مؤكدةً دورها في دعم الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية والمساهمة في بناء اقتصاد قائم على الابتكار والتكنولوجيا.

ووفق تصنيف المستثمرين الأكثر نشاطاً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا لعام 2026، الصادر عن منصة بيانات رأس المال الجريء "ماجنيت" للنصف الأول من العام، تصدرت "أوراسيا كابيتال" قائمة المستثمرين الأكثر نشاطاً في دولة الإمارات من حيث عدد الصفقات للعام الثالث على التوالي، كما تصدرت قائمة المستثمرين الأكثر نشاطاً في المراحل المبكرة على مستوى الدولة. كما حلت في المركز الثاني على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن القائمتين.

وخلال النصف الأول من عام 2026، استثمرت "أوراسيا كابيتال" في 15 شركة ناشئة، بما في ذلك شركات متخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ليرتفع عدد الاستثمارات الجديدة بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وتعكس هذه الاستثمارات توجه "دييز" نحو دعم قطاعات الاقتصاد الجديد، وتعزيز موقع دبي كبيئة جاذبة للشركات الناشئة والمستثمرين، وربط الشركات الواعدة بالأسواق ورأس المال والفرص التي توفرها منظومة دبي الاقتصادية.

ومن بين الاستثمارات الجديدة شركة "تقييم"، وهي منصة متخصصة في التكنولوجيا العقارية توفر حلولاً لضمان الإيجارات، حيث قادت مجموعة "دوبيزل" جولة الاستثمار، وستتولى دورا إستراتيجياً في توزيع الحل في مختلف أنحاء الدولة.

كما شملت الاستثمارات شركة "ريفورا"، المتخصصة في حلول التجارة الإلكترونية القائمة على الذكاء الاصطناعي والموجهة إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعكس تركيز الاستثمارات على نماذج الأعمال الرقمية والتقنيات القابلة للتوسع إقليمياً.

ومن جهة أخرى واصل برنامج "ساندبوكس" التابع لـ"أوراسيا كابيتال" دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة خلال النصف الأول من العام، مع إطلاق الدورة الثامنة من البرنامج واستقبال 771 طلباً للمشاركة.

وشهدت الدورة عقد 28 اجتماعاً للجنة الاختيار، أسفرت عن اختيار 16 شركة للانضمام إلى البرنامج، بما يعكس قوة منظومة دعم الشركات الناشئة وقدرتها على اكتشاف الشركات الواعدة وربطها بفرص التمويل والنمو.

وواصل "مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال" (ديتك)، التابع لـ"دييز"، خلال النصف الأول من عام 2026 تعزيز دوره كمنظومة داعمة للشركات الناشئة والابتكار، حيث ارتفع عدد تسجيلات الشركات الجديدة بنسبة 57% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما نما عدد الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي بنسبة 95%، بما يعكس تنامي الطلب على بيئة الأعمال التي يوفرها المركز وتوافقها مع أولويات أجندة دبي الاقتصادية D33.

ويؤكد الأداء المسجل خلال النصف الأول من عام 2026 تطور دور "دييز" من توفير البنية التحتية وبيئة تأسيس الأعمال إلى بناء منظومة اقتصادية متكاملة تجمع بين المناطق الاقتصادية، والبنية التحتية، والخدمات، والتكنولوجيا، والاستثمار، والابتكار.

ومن خلال هذا النمو المتكامل، تواصل "دييز" تعزيز مساهمتها في دعم تنافسية دبي واستقطاب الشركات والاستثمارات النوعية، وتمكين الشركات من النمو والتوسع، ودعم القطاعات المرتبطة باقتصاد المستقبل، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية الإمارة لبناء اقتصاد عالمي أكثر ابتكاراً وتنافسية واستدامة.