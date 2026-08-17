"أمريكية رأس الخيمة" تحدث برامج إدارة الأعمال لمواكبة الاقتصاد الرقمي

رأس الخيمة في 17 أغسطس / وام / أعادت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة هيكلة برامج كلية إدارة الأعمال، عقب موافقة مفوضية الاعتماد الأكاديمي في دولة الإمارات، لتشمل تحديث تخصصات التمويل، والتقنية المالية، وإدارة التسويق الرقمي، إلى جانب استحداث مسار متخصص في ريادة الأعمال.

وأكد الدكتور بسام علم الدين، رئيس الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتطور غير المسبوق والتحولات الجذرية في مشهد الأعمال العالمي الذي تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات والمنصات الرقمية.

وأوضح أن الجامعة تحرص على إعداد خريجين يمتلكون أسساً راسخة في الإدارة، وقادرين على التفكير النقدي، والتكيف مع التقنيات الناشئة لتطبيقها في سياقات العمل الواقعية وخلق قيمة مضافة.

وتتواءم هذه التحديثات الأكاديمية بشكل وثيق مع إستراتيجية الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات، الرامية إلى مضاعفة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 19.4% خلال عشر سنوات، مما يضمن تزويد سوق العمل بكوادر مؤهلة ومبتكرة قادرة على اغتنام فرص المستقبل ومواجهة تحدياته بكفاءة عالية.