جمعية الشارقة الخيرية تطلق حملة لدعم تعليم طلبة غزة بالتعاون مع "الفارس الشهم 3"

الشارقة في 17 أغسطس/ وام / تطلق جمعية الشارقة الخيرية بعد غد حملة "بالعلم نرتقي" بالتعاون مع عملية "الفارس الشهم 3"، وذلك من قرية الشحن بمطار الشارقة الدولي، في إطار جهود الجمعية الرامية إلى دعم الطلبة الدارسين في قطاع غزة، ومساندتهم في مواصلة مسيرتهم التعليمية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع، بما يعكس إيمان دولة الإمارات بأن التعليم يظل أحد أهم جسور الأمل وبناء المستقبل.

وقال محمد إبراهيم بن نصار، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق بجمعية الشارقة الخيرية، إن إطلاق حملة "بالعلم نرتقي" يجسد حرص الجمعية على توجيه الدعم إلى قطاع التعليم باعتباره أحد المسارات الأساسية في تمكين الإنسان والحفاظ على حق الطلبة في مواصلة تعليمهم، مشيرا إلى أن التعاون مع عملية "الفارس الشهم 3" يعكس تكامل الجهود الإنسانية الإماراتية وتضافر المؤسسات والمبادرات الوطنية في الوصول بالدعم إلى مستحقيه داخل قطاع غزة.

وأكد أن المبادرة تحمل رسالة تتجاوز تقديم الاحتياجات التعليمية، لتؤكد للطلبة أن مستقبلهم العلمي يحظى بالاهتمام والدعم، وأن الظروف الصعبة لا ينبغي أن تحول دون استمرارهم في تحصيلهم الدراسي.

وأوضح أن "بالعلم نرتقي" تنسجم مع نهج الجمعية في تنويع تدخلاتها الإنسانية وعدم حصرها في المساعدات الإغاثية فقط، بل تمتد إلى القطاعات التي تمس حياة الإنسان ومستقبله، وفي مقدمتها التعليم، مشيرا إلى أن دعم الطلبة في غزة قبيل حلول العام الدراسي الجديد يمثل استجابة لاحتياج حقيقي، ويسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر والطلبة، ويحافظ على استمرارية العملية التعليمية في ظل التحديات التي فرضتها الظروف الراهنة.

وأكد أن الحملة تحمل بعدا مجتمعيا وإنسانيا يعكس قيم التكافل والتراحم التي يقوم عليها المجتمع الإماراتي، داعيا أهل الخير والمحسنين إلى مواصلة دعم المبادرات التي تستهدف الطلبة، باعتبار التعليم وسيلة لصناعة الأمل وفتح آفاق المستقبل، ومؤكدا أن جمعية الشارقة الخيرية ستواصل العمل بالتنسيق مع شركائها لتوجيه التبرعات والمساعدات إلى المجالات الأكثر احتياجا وتحقيق أكبر أثر ممكن منها.