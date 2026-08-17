إنجاز تاريخي للإمارات.. فريق "مركز حمدان للموهبة" يحصد المركز الثاني في بطولة آسيا المفتوحة للروبوت ببكين

ديي في 17 أغسطس / وام / حقق فريق مركز حمدان للموهبة والابتكار، التابع لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، إنجازا تاريخيا غير مسبوق لدولة الإمارات العربية المتحدة، إثر تتويجه بالمركز الثاني في "جائزة البطل" (Champion’s Award) ضمن منافسات بطولة آسيا المفتوحة لدوري "فيرست ليغو" لعام 2026 (FIRST® LEGO® League Asia Open Championship 2026)، والتي استضافتها العاصمة الصينية "بكين" خلال الفترة من 13 إلى 16 أغسطس 2026.

ويعد هذا التتويج أعلى نتيجة يسجلها فريق إماراتي في تاريخ المشاركات الدولية بالبطولة، وأول وصول لمرتبة ضمن المراكز الثلاثة الأولى في "جائزة البطل".

وتتجلى الأهمية الكبيرة لهذه النتيجة في المكانة المرموقة للجائزة، والتي تعكس الأداء المتكامل والمتميز للفرق عبر محاور المنافسة الرئيسية، لتشمل جودة المشروع الابتكاري، وكفاءة تصميم الروبوت وأدائه، فضلا عن الالتزام بالقيم الأساسية للمسابقة.

وفي هذا السياق، صرح سعادة الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، قائلاً: نفخر بما حققه طلبتنا في واحدة من أبرز المنافسات الدولية في مجالات الروبوت والابتكار؛ والوصول إلى المركز الثاني في جائزة البطل يعكس مستوى متقدما من المعرفة والمهارة والعمل المنهجي، ويؤكد قدرة طلبتنا على المنافسة مع نخبة الفرق الدولية عندما تتوافر لهم بيئة تعليمية تدعم الموهبة وتمنحها فرصاً حقيقية للتطور والتجربة.

وأضاف : يمثل هذا الإنجاز ثمرة لمسار متكامل يبدأ باكتشاف الموهبة، ويمتد إلى التدريب والتأهيل والمشاركة في المنافسات المحلية والدولية، ويعكس ما تحظى به المواهب الإماراتية من دعم ورعاية تسهم في تمكينها من تحقيق نتائج متقدمة في المحافل الدولية.

وجاء هذا الاستحقاق الآسيوي تتويجا لمسار تنافسي حافل بدأ محلياً؛ إذ حصد الفريق لقب بطولة دبي لمسابقة "فيرست ليغو"، قبل أن يواصل تفوقه وينتزع لقب بطل دولة الإمارات لموسم 2025–2026، لينال جدارة تمثيل الدولة في البطولة الدولية بالعاصمة الصينية.

وقبيل المشاركة في بكين، خضع الفريق لبرنامج تأهيلي مكثف ومتخصص في مركز حمدان للموهبة والابتكار، شمل تدريبات متقدمة على تصميم الروبوت وبرمجته باستخدام أدوات "ليغو للتعليم" (LEGO Education)، وتحليل تحديات الموسم لابتكار حلول هندسية فاعلة، وتطوير المشاريع الابتكارية، كما تضمن البرنامج صقل مهارات العرض أمام لجان التحكيم، وتعزيز التفكير النقدي، والعمل الجماعي، والتواصل، إلى جانب إجراء محاكاة دقيقة لمراحل المنافسة لضمان الجاهزية التامة للطلبة.

يذكر أن منافسات بطولة آسيا المفتوحة 2026 أقيمت في مركز بكين يانتشي ليك الدولي للمؤتمرات والمعارض، بتنظيم من لجنة "فيرست ليغو" في الصين الكبرى، وبالتعاون مع حكومة منطقة هوايرو في بكين، تحت إشراف مكتب بكين للثقافة والسياحة ومؤسسة "ليغو للتعليم".

وتجمع هذه المنافسات بين أساليب التعلم التطبيقي وعلوم الروبوتات والبرمجة والبحث والابتكار، وتتيح للطلبة العمل بروح الفريق لتطوير حلول عملية لتحديات واقعية، بدءا من تصميم الروبوتات وبرمجتها وصولا إلى عرض المشاريع، مما يسهم بشكل مباشر في تنمية مهارات حل المشكلات، والتفكير الهندسي، والإبداع، والعمل الجماعي.

ويعكس هذا التتويج الآسيوي نجاح جهود مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية في رعاية الطلبة الموهوبين، وحرصها على ربط البرامج التأهيلية بالفرص التطبيقية والتنافسية التي تصقل قدراتهم وترسخ حضورهم المتميز في كبرى المحافل العلمية والتقنية حول العالم.