رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج يؤكد أهمية تعزيز الشراكات الرياضية لتطوير اللعبة في آسيا

هونغ كونغ في 17 أغسطس/ وام / أكد الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج أهمية بناء شراكات قوية مع اللجان الأولمبية الوطنية والهيئات الرياضية الآسيوية، بما يسهم في توسيع قاعدة ممارسة الشطرنج وتعزيز مكانته، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التواصل المباشر مع الاتحادات الوطنية والمؤسسات الرياضية، والعمل على إطلاق مبادرات وبرامج تخدم اللاعبين والمدربين والحكام ومختلف عناصر اللعبة.

وقال إن الاتحاد الآسيوي ينظر إلى شرق آسيا باعتبارها من الركائز الرئيسية لتطور اللعبة في القارة، لما تمتلكه دول المنطقة من قاعدة واسعة من اللاعبين والخبرات التنظيمية والفنية، مشدداً على أن الاتحاد سيواصل العمل مع جميع الاتحادات الأعضاء من أجل قارة آسيوية أكثر حضوراً وتأثيراً في الشطرنج العالمي.

جاء ذلك في ختام، زيارته إلى هونغ كونغ، ضمن جولة في شرق آسيا شملت أيضا جمهورية الصين الشعبية، لتعزيز علاقات الاتحاد مع المؤسسات الرياضية واتحادات القارة، وتوسيع مجالات التعاون، لتطوير اللعبة وبرامجها وبطولاتها الآسيوية.

وزار الشيخ سلطان بن خليفة مقر اللجنة الأولمبية والبارالمبية والاتحاد الرياضي في هونغ كونغ، والتقى تيموثي فوك، رئيس اللجنة ونائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، وكينيث فوك، نائب رئيس اللجنة، بحضور عدد من القيادات الرياضية.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الرياضي، ودعم حضور الشطرنج ضمن المنظومة الرياضية الآسيوية، وتبادل وجهات النظر حول الفرص المتاحة لتوسيع الشراكات بين الاتحاد الآسيوي للشطرنج والمؤسسات الأولمبية والرياضية في القارة.

وشهد رئيس الاتحاد الآسيوي جانباً من منافسات بطولة آسيا الفردية للشطرنج السريع والخاطف في هونغ كونغ، والتي استقطبت نخبة من أبرز اللاعبين والأساتذة الدوليين، بحضور بهارات سينغ تشوهان، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، وهشام الطاهر، الأمين العام للاتحاد، وساهابول ناكفانيتش، الأمين المالي.