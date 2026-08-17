ارتفاع حالات إفلاس الشركات في الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثاني

بروكسل في 17 أغسطس / وام / أظهرت بيانات "يوروستات"، وهو المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي، ارتفاعا في حالات إفلاس الشركات داخل دول الاتحاد بنسبة بلغت 5.7% خلال الربع الثاني من عام 2026، وذلك بالتزامن مع تراجع في معدلات تسجيل الشركات الجديدة بنسبة 0.5%.

وسجلت منطقة اليورو بدورها زيادة في حالات الإفلاس بنسبة 6.9%، مقابل انخفاض طفيف في معدلات تأسيس الشركات الجديدة بنحو 0.1%.

وعلى صعيد القطاعات، تصدر قطاع التعليم والأنشطة الاجتماعية قائمة الارتفاعات في حالات الإفلاس مسجلا 21.1%، تبعه قطاع النقل بزيادة قدرها 11.4%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 6.8%، في حين حقق قطاع المعلومات والاتصالات في المقابل نمواً لافتاً في عمليات تأسيس الشركات بنسبة بلغت 8.8%.

وشهدت المؤشرات على مستوى الدول الأعضاء تصدر أيرلندا للدول التي حققت نمواً في تسجيل الشركات الجديدة بنسبة 20.4%، بينما تكبدت لوكسمبورغ التراجع الأكبر في هذا المجال بنسبة 24.2%.

وفي إسبانيا، تراجعت معدلات تأسيس الشركات بنسبة 5.8%، مترافقة مع ارتفاع في حالات الإفلاس بنسبة 2%.

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