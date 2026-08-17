افتتاح صالة انتظار حديثة في المبنى 3 بمطار دبي الدولي لتعزيز راحة المسافرين

دبي في 17 أغسطس/ وام / أعلنت أوبر بالشراكة مع مطارات دبي، عن افتتاح صالة انتظار مخصصة للمسافرين في المبنى 3 بمطار دبي الدولي، وذلك تماشياً مع مستهدفات اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي، والهادفة إلى الحفاظ على المظهر الجمالي للإمارة وتعزيز مستويات التنظيم والتميز التشغيلي فيها.

وتقع الصالة الجديدة مباشرة عند نقاط الالتقاء المخصصة لمستخدمي تطبيقي أوبر وكريم الرئيسية، لتمنح الضيوف القادمين إلى دبي مساحة مريحة ومكيّفة بالكامل أثناء انتظار رحلاتهم، خصوصاً خلال أشهر الصيف، وتُرسي معياراً جديداً لتجربة النقل البري في أحد أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم.

وتعكس هذه المبادرة المشتركة التزام الجهات المشاركة بتقديم تجربة تنقل عالمية المستوى، ترتقي في الوقت نفسه بالمشهد الحضري وجودة الحركة داخل المطار.

ومن خلال تحسين انسيابية حركة الضيوف والحد من الازدحام عند الأرصفة، تسهم هذه الصالة في الارتقاء بتجربة الضيوف منذ لحظة وصولهم إلى دبي.

وقال سعادة سعيد النظري، الأمين العام للجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي: دبي تقدم للعالم تجربة حضارية استثنائية، تبدأ من لحظة الوصول، وتمتد إلى كل تفصيل في المدينة، وتعكس كل الخدمات والمرافق فيها مستوى التنظيم والنظافة والراحة وجودة الحياة ومطار دبي هو الواجهة الأولى التي تستقبل ملايين الزوار سنوياً، ومنه يبدأ الانطباع الأول عن مستوى رقي الخدمات في المدينة. وهذه الشراكة بين مطارات دبي وأوبر تعكس نهج دبي في العمل كفريق واحد للارتقاء المستمر بتجربة الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وقالت تالا نصولي، المدير العام لشركة أوبر في دولة الإمارات: يتمثل هدف أوبر في جعل تجربة التنقل أكثر سهولةً في كل مراحل الرحلة، وإزالة أي تعقيدات قد يواجهها المستخدمون خلالها وبالتعاون الوثيق مع مطارات دبي، وبدعم من اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي، نفخر بإطلاق هذه الصالة الحديثة في المبنى 3 لمستخدمي تطبيقي أوبر وكريم، حيث توفر الصالة بيئة عصرية ومتكاملة تمكّن الركاب من الانتظار براحة، والاستعداد للانطلاق قبل التوجه إلى مركباتهم.

وقال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي: تشكل لحظة الوصول إلى دبي بداية رحلة ملايين المسافرين، ونحرص على أن يكون انطباعهم الأول ميسراً ومريحاً، ويعكس هوية دبي المتميزة ومن خلال التعاون الوثيق مع شركائنا، نعمل على توفير تجربة أكثر سلاسة وانسيابية تمتد إلى ما بعد بوابات مبنى المطار، بما يتيح للضيوف التنقل بسهولة وراحة أكبر عبر أحد أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم. وتجسد هذه المبادرة ما يمكننا تحقيقه معاً من خلال العمل المشترك، لتقديم تجربة وصول ترحيبية ومنظمة تعكس معايير التميز التي تشتهر بها دبي.

وصُممت الصالة الجديدة لتُلبِّي احتياجات المسافرين، بما يجعل انتظار المركبة تجربة أكثر سهولة وراحة، سواء للضيوف من رجال الأعمال أو السياح أو المقيمين.

ويشكل افتتاح صالة المبنى 3 المرحلة الأولى ضمن الجهود المتواصلة الرامية لتعزيز تجربة النقل البري في مطارات دبي، مع خطط لإطلاق مزايا إضافية تركز على راحة المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.