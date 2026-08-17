الطقس المتوقع غدا

أبوظبي في 17 أغسطس/ وام / يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:58 والمد الثاني 05:15 والجزر الأول عند الساعة 10:19 والجزر الثاني عند الساعة 23:15.

بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 12:53 والمد الثاني 02:27 والجزر الأول عند الساعة 51:19 والجزر الثاني عند الساعة 23:07.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 46 32 80 25

دبي 45 34 65 30

الشارقة 45 31 60 25

عجمان 44 32 75 35

أم القيوين 43 29 80 30

رأس الخيمة 44 29 70 30

الفجيرة 36 32 85 60

العـين 47 35 40 15

ليوا 49 29 75 10

الرويس 41 30 80 45

السلع 42 32 80 30

دلـمـا 39 31 85 55

طنب الكبرى / الصغرى 38 31 90 45

أبو موسى 39 32 90 40.