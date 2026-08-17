منتخب الإمارات للسلة على الكراسي المتحركة يحصد المركز الرابع في بطولة آسيا وأوقيانوسيا

دبي في 17 أغسطس/ وام / اختتم منتخبنا الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة 3×3، مشاركته في بطولة آسيا وأوقيانوسيا التي أقيمت في مدينة شنغهاي الصينية، خلال الفترة من 13 إلى 17 أغسطس الحالي، بحصد المركز الرابع كأفضل نتيجة في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

ويستعد منتخبنا الوطني لمشاركة جديدة في بطولة العالم على الكراسي المتحركة 3×3، المقررة بالعاصمة المصرية القاهرة، خلال الفترة من 19 إلى 23 نوفمبر المقبل.

وأكد ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، لدى استقبال البعثة في مطار دبي الدولي اليوم، أن اللاعبين قدموا مستويات جيدة وحققوا نتائج تنافسية قادتهم إلى المربع الذهبي وسط منافسة قوية مع أبرز المنتخبات الآسيوية.

ونقل المهيري تقدير سعادة محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، لمستوى اللاعبين والجهود الكبيرة للجهازين الفني والإداري، مؤكداً أن بلوغ المربع الذهبي وتحقيق المركز الرابع يعكسان التطور الذي تشهده كرة السلة على الكراسي المتحركة في الدولة.