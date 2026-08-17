"الرجبي" يعلن تفاصيل المشاركة في الجولة الأولى لسباعيات آسيا بالصين

دبي في 17 أغسطس / وام / يستعد منتخبا الإمارات للرجال والسيدات لخوض منافسات الجولة الأولى من سلسلة آسيا للرجبي" طيران الإمارات" للسباعيات 2026، التي تستضيفها مدينة سوتشو الصينية على مدار يومي 29 و30 أغسطس الجاري.

وكشف اتحاد الإمارات للرجبي في تقرير له تفاصيل الاستعدادات للمشاركة بعد اختتام معسكر الرجال في منطقة العين تحت قيادة المدرب البريطاني جاك بينادي، وإعداد منتخب السيدات في ملعب "ذا سيفنز" بدبي، بقيادة المدربة الكينية فيلادلفيا أولاندو.

ونوه إلى مشاركة 24 منتخبا مناصفة بين منتخبي الرجال والسيدات في الجولة، حيث يتنافس منتخب الرجال إلى جانب منتخبات اليابان وهونغ كونغ والصين وسريلانكا وكوريا الجنوبية وتايلاند وماليزيا وسنغافورة وكازاخستان والهند وأوزبكستان.

كما ذكر أن منتخب السيدات يشارك إلى جانب منتخبات اليابان والصين وتايلاند وهونغ كونغ وكازاخستان والهند وسنغافورة وماليزيا وسريلانكا وأوزبكستان وإيران.

وقال محمد سلطان الزعابي، الأمين العام، إن الاتحاد حرص على توفير أفضل برامج الإعداد للمنتخبين، بما يتناسب مع أهمية المشاركة، وقوة المنافسة الآسيوية، من خلال المعسكرات والتدريبات المتواصلة، لبلوغ أعلى درجات الجاهزية قبل السفر إلى الصين.

وأضاف أن المنتخبين يخوضان الجولة لتحقيق نتائج إيجابية تعكس التطور الذي تشهده رياضة الرجبي في الإمارات، والاستفادة من قوة المنافسة الآسيوية في اكتساب المزيد من الخبرات، قبل مشاركة منتخب الرجال في دورة الألعاب الآسيوية باليابان 2026.