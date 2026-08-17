شركة سلامة تحقق 28.3 مليون درهم أرباحاً نصف سنوية

دبي في 17 أغسطس/ وام / سجلت الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" 28.3 مليون درهم صافي ربح بعد خصم الضرائب خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 8.2 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة تجاوزت ثلاثة أضعاف، فيما سجلت الشركة أرباحاً للربع الثاني على التوالي.

وبلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب خلال الربع الثاني 14.3 مليون درهم، مقارنة بـ 7.9 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وأوضحت "سلامة"، في نتائجها المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2026، أن صافي نتيجة خدمات التأمين ارتفع إلى 28.3 مليون درهم، مسجلاً تحولاً إيجابياً قدره 30.2 مليون درهم مقارنة بخسارة بلغت 1.9 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025.

وبلغت إيرادات التأمين 469.7 مليون درهم، مقارنة بـ 515.4 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق، بما يعكس تركيز المجموعة على جودة الاكتتاب وتحسين محفظتها التأمينية واستدامة الربحية، بدلاً من التركيز على نمو حجم الأعمال.

وقال معالي حميد محمد عبيد القطامي، رئيس مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة"، إن النتائج تعكس مواصلة الشركة إحراز تقدم في تعزيز مركزها المالي وترسيخ أعمال قادرة على تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.