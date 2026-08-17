خطة مشتركة لاكتشاف مواهب الرماية النسائية في المدارس

الشارقة في 17 أغسطس / وام / بحث اتحاد الإمارات للرماية ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة آليات تعزيز حضور رياضة الرماية في البيئة المدرسية، وتوسيع قاعدة ممارستها بين الطالبات بهدف اكتشاف وتطوير المواهب الواعدة في مراحل عمرية مبكرة.

جاء ذلك خلال اجتماع استضافته المؤسسة في مقرها بمبادرة من الاتحاد، لمناقشة الاستفادة من البرامج الرياضية المدرسية الحالية لتنمية اللعبة.

وشهد الاجتماع حضور سعادة الدكتور عبدالعزيز النومان، المستشار الرياضي لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، واليازية السويدي، مدير إدارة رياضة المرأة، وشيخة الخاطري، رئيس شعبة التخطيط والمتابعة الفنية، وممثلين عن نادي الشارقة الرياضي للمرأة، فيما مَثَّل اتحاد الرماية سعادة حسن بن هدية الشحي، أمين عام الاتحاد، والدكتور محمد عامر، المدير الفني للاتحاد.

وناقش الجانبان سبل توظيف المسارات الرياضية لتعريف الطالبات باللعبة بصورة منتظمة، حيث اقترح الاتحاد استخدام "رماية الليزر" كمدخل تعريفي يتناسب مع الفئات العمرية المستهدفة.

كما استعرض الحضور أهمية تطبيق اختبارات علمية لقياس القدرات البدنية والذهنية للطالبات لتوجيههن نحو المسارات التدريبية الأنسب، إلى جانب تعزيز الجانب المعرفي للرياضة وتوفير الدعم الفني المتخصص.

وخلص اللقاء إلى الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك يضم الأطراف المعنية لمتابعة تنفيذ البرامج، مع وضع مؤشرات أداء دقيقة لقياس أثر المبادرات ومتابعة تطور الطالبات الموهوبات وتأهيلهن لمراحل تدريبية متقدمة، بما يضمن استدامة تطوير قدراتهن ورفد الرياضة النسائية بكفاءات جديدة.