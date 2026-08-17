وزارة تمكين المجتمع تطلق تدريباً مهنياً لـ 30 مستفيداً ضمن برنامج "مدار" بدبي

دبي في 17 أغسطس/ وام / أعلنت وزارة تمكين المجتمع عن بدء مرحلة التدريب والتأهيل للدفعة الأولى من مستفيدي الدعم الاجتماعي ضمن مسار التمكين المهني للبرنامج الوطني لمستفيدي الدعم الاجتماعي القادرين على العمل "مدار" وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية عبر برنامج "نافس" ومؤسسة عبدالله الغرير بهدف رفع جاهزيتهم الوظيفية وتعزيز فرص حصولهم على وظائف تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم بما يدعم استقرارهم الأسري والاقتصادي.

واستهدفت الورشة التدريبية التي نظمتها مؤسسة عبدالله الغرير 30 مشاركاً كمرحلة أولى في مركز سعادة المتعاملين في دبي التابع للوزارة لتمكينهم اقتصادياً وتحويلهم من متلقين للدعم إلى أفراد منتجين يسهمون في مسيرة التنمية بما يعزز استقرار الأسرة الإماراتية ويواكب توجهات الدولة في التنمية المستدامة.

وتضمنت الورشة عدداً من المحاور التفاعلية شملت "اكتشاف الذات واستكشاف المسارات المهنية والاستعداد المهني" بهدف تعريف المشاركين على قدراتهم وإمكاناتهم وتحديد خياراتهم المهنية وتنمية مهاراتهم للاندماج في سوق العمل بثقة وكفاءة كما شهدت الورشة جلسة ختامية استعرضت أبرز المخرجات والخطوات المقبلة والإجابة عن استفسارات وتساؤلات المشاركين.

ويعمل برنامج "مدار" الذي يستهدف نحو 7500 من مستفيدي الدعم الاجتماعي من خلال مسارات متكاملة للتمكين تشمل: "التمكين المهني" و"تمكين رواد الأعمال من الأسر الإماراتية" بالإضافة إلى "الثقافة المالية " على تطوير منظومة مستدامة للحماية والتمكين الاجتماعي ترتكز على الاستثمار في الإنسان وبناء القدرات وخلق الفرص وتعزيز المشاركة الفاعلة في سوق العمل.