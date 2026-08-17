القائد العام لشرطة دبي يشيد بدور الشباب في الابتكار والتطوير المؤسسي

دبي في 17 أغسطس/ وام / التقى معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أكثر من 230 شاباً وشابة من موظفي شرطة دبي، ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للشباب، التي ينظمها مجلس القيادات الشابة في شرطة دبي، بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب.

وأكد معاليه خلال اللقاء، الذي جاء ضمن مبادرة "لقاء مع قيادات ملهمة"، أهمية تمكين الشباب وإشراكهم في مسيرة التطوير المؤسسي، مشيراً إلى أن عدد الشباب العاملين في شرطة دبي بلغ 10 آلاف و901 شاب وشابة، في مختلف التخصصات والإدارات العامة ومراكز الشرطة.

واستمع معاليه إلى أسئلة الشباب وتطلعاتهم، وأجاب عنها بشفافية، مستعرضاً جانباً من تجاربه الشخصية والمهنية، وموجهاً إياهم إلى مواصلة تطوير قدراتهم والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، والمشاركة الفاعلة في فرق العمل والمبادرات والمشاريع.

وأكد معاليه أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، تؤمن بقدرات الشباب المبادرين والإيجابيين في مؤسساتهم ومجتمعاتهم.

وقال معاليه: نحرص على تمكينكم، ونوصيكم بأُسركم وبرّ والديكم، مؤكداً أهمية أن يكون الشباب عنصراً إيجابياً في أسرهم ومجتمعاتهم، وأن يمثلوا دولة الإمارات وحكومة دبي وشرطة دبي بصورة مشرفة.

وأشار إلى أن شباب شرطة دبي قدموا، بين عامي "2020 و2025"، 233 ألفاً و297 فكرة، طُبق منها 56 ألفاً و356 فكرة، فيما تم تكريم 1305 موظفين على أفكارهم الريادية، وسجل الشباب 11 براءة اختراع و1331 مصنفاً فكرياً.

وأوضح أن الشباب قادوا، بين عامي "2022 و2025"، 15 مشروعاً، فيما حصل الموظفون الشباب على 139 ألفاً و225 حافزاً وظيفياً، وحصل 754 منهم على تعديلات في الدرجات الوظيفية، و1719 على ترقيات وظيفية.

وأضاف أن شرطة دبي تعد أول جهة حكومية يشغل شبابها مقاعد في 4 مجالس اتحادية من أصل 7 مجالس، بنسبة 57%، فيما بلغ إجمالي مشاركات شباب شرطة دبي في الجوائز المحلية والعالمية 211 مشاركة خلال الفترة من 2021 إلى 2025.

واستذكر معالي الفريق المري بداية تشكيل مجلس القيادات الشابة عام 2017، مشيراً إلى أن الشباب قدموا خلال ثلاثة أيام أكثر من 180 اقتراحاً ومشروعاً، بما عكس قدراتهم على المبادرة وتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتطبيق.

ووجّه الشباب إلى مواكبة التطورات المتسارعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتقديم أفكار نوعية تسهم في إحداث التغيير المجتمعي وتعزيز الريادة والتميز المؤسسي، مؤكداً دعم القيادة العامة لأفكار الشباب وثقتها بقدراتهم.

وتطرق اللقاء إلى دور العنصر النسائي في شرطة دبي، مستعرضاً تجربة الملازم المهندس مريم راشد من الإدارة العامة للدعم اللوجستي، في قيادة مشروع تحسين كفاءة الطاقة في مباني القيادة العامة لشرطة دبي منذ عام 2019، وهو مشروع متخصص في الطاقة المتجددة، أنجزت مرحلته الأولى وبدأت تنفيذ مرحلته الثانية.