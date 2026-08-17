"الشارقة للفروسية" يتوّج الفائزين في 9 منافسات بقفز الحواجز الصيفية

الشارقة في 17 أغسطس/ وام / أحرز الفارس عمرو جمال مع الفرس "غيرلين" من نادي الشارقة للفروسية، المركز الأول في منافسة الجولة الواحدة على حواجز الـ1.40 مترفي ختام منافسات قفز الحواجز ضمن الأسبوع الصيفي العاشر، بزمن قدره 69.70 ثانية.

وأقيمت المنافسات على ميدان الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية، على مدار يومي السبت والأحد، وتضمنت 9 منافسات بمواصفات المرحلتين الخاصة والجولة الواحدة.

وحصد الفارس فهد إبراهيم الهرمودي مع "فري كور"، من نادي الشارقة للفروسية لقب المنافسة الأولى بمواصفات مرحلتين خاصة بارتفاع 1.30 متر، كما نال زميله محمد حمد الكربي مع "ماتشو بي اتش"، لقب منافسة اليوم الثاني بمواصفات جولة واحدة على حواجز 1.30 متر.

وشهدت منافسة المرحلتين الخاصة بمواصفات 1.20 متر، فوز الفارس ليث كامل محمد مع "يوتاه 31"، من نادي الحبتور للبولو والفروسية، بالمركز الأول، وحقق الفارس صالح مفرج الكربي مع "شانتال"، من نادي الشارقة للفروسية لقب المنافسة الثانية بمواصفات جولة واحدة.

وأسفرت منافستا خيول القفز الصغيرة عمر "5 ـ 6" سنوات، الأولى بمواصفات "مرحلتين خاصة ـ 1.05 ـ 1.10" متر عن فوز "ساندي" بقيادة الفارس عبد الله حمد الكربي، من نادي الشارقة للفروسية، وأكملا ثنائية بعد فوزهما في منافسة اليوم الثاني، بمواصفات الجولة الواحدة.

ومنحت المنافسة المفتوحة بمواصفات مرحلتين خاصة الفارس زهير فادي زبيبي مع "سنو وايت"، من نادي الشارقة للفروسية، المركز الأول، بينما حقق زميله صالح مفرج الكربي مع "إس كيه إس أريزونا"، لقب منافسة اليوم الثاني على ذات الارتفاع بمواصفات الجولة الواحدة.

وتألق الفارس طارق عبد الله مع "ستار هنتنج" من نادي الشارقة للفروسية في منافسة الزمن المثالي وحقق المركز الأول، كما نال زميله طارق عبد الله مع الجواد "شابليشر" المركز الأول في المنافسة نفسها باليوم الثاني.

توّج الفائزين أشرف الليثي، المدير التنفيذي لنادي الشارقة للفروسية، والحكم الدولي خليل إبراهيم، رئيس لجنة التحكيم، والحكم الدولي علي الدليمي.