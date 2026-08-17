مبادرة جديدة لرابطة المحترفين لكرة القدم تعزز حضور الفائزين بالجوائز الفردية

أبوظبي في 17 أغسطس/ وام/ شهدت الجولة الافتتاحية من دوري أدنوك للمحترفين، التي اختتمت منافساتها، أمس، تطبيق مبادرة جديدة تمثلت في ارتداء اللاعبين المتوجين بالجوائز الفردية عن الموسم الماضي شارات خاصة على أكمام قمصانهم الرسمية، تحمل هوية الجوائز التي حصلوا عليها خلال حفل جوائز رابطة المحترفين الإماراتية، الذي أقيم في 10 أغسطس الجاري.

وشملت المبادرة، الفائزين بجوائز الكرة الذهبية لأفضل لاعب، والقفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، وأفضل لاعب من اختيار الجمهور، وهداف الموسم، إلى جانب هداف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بما يمنح كل لاعب شارة خاصة تجسد الإنجاز الذي حققه خلال الموسم الماضي.

وظهرت الشارات للمرة الأولى في المباريات الرسمية مع انطلاق الموسم الجديد، لتتيح للجماهير التعرف بصورة مباشرة إلى أصحاب أبرز الإنجازات الفردية، وتعزز حضور هذه الجوائز داخل الملاعب طوال منافسات الموسم.

وتزامن الظهور الأول لـ"شارات التميز" مع انطلاقة هجومية لافتة للموسم الجديد، بعدما شهدت الجولة الأولى تسجيل 33 هدفاً في سبع مباريات، بمتوسط 4.71 هدف للمباراة، لتصبح الجولة الافتتاحية الأعلى تهديفاً منذ انطلاق عصر الاحتراف في موسم 2008-2009، متجاوزة الرقم السابق البالغ 31 هدفاً والمسجل في افتتاح موسم 2018-2019.