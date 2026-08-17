"نخيل" تبدأ تسليم 892 منزلاً في "قرية جبل علي"

دبي في 17 أغسطس / وام / أعلنت "نخيل"، التابعة لـ"دبي القابضة للعقارات"، بدء تسليم 892 منزلاً في مشروع "قرية جبل علي"، بالتزامن مع انتقال السكان إلى المجمع السكني العائلي الجديد الذي يمتد على مساحة 80 هكتاراً، ومن المتوقع أن يحتضن نحو 5500 ساكن.

ويأتي بدء عمليات التسليم عقب إنجاز أعمال البناء السكني والبنية التحتية الأساسية للمشروع، الذي صُمم ليكون مجتمعاً منخفض الكثافة السكانية يجمع بين المساحات الخضراء والمرافق العائلية ونمط الحياة النشط، مع الحفاظ على الإرث السكني لمنطقة جبل علي.

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ”دبي القابضة للعقارات”، إن "قرية جبل علي" تتمتع بمكانة مميزة في تاريخ دبي السكني، مشيراً إلى أن استقبال العائلات يمثل بداية فصل جديد لإحدى أعرق الوجهات السكنية في الإمارة.

ويضم المشروع حدائق ومساحات مفتوحة ومسارات للمشي وركوب الدراجات ومرافق رياضية ومناطق لألعاب الأطفال وبحيرة مجتمعية وحمامات سباحة داخل التجمعات السكنية.

وتشمل المرافق المقرر افتتاحها مركزاً مجتمعياً يضم متاجر ونادياً وصالة رياضية وملاعب بادل ومساحات خضراء مخصصة للفعاليات.

وتتميز "قرية جبل علي"، بموقعها القريب من شارع الشيخ زايد و"ابن بطوطة مول" ومحطة مترو ديسكفري جاردنز، ما يوفر للسكان سهولة الوصول إلى شبكات النقل والمؤسسات التعليمية ومرافق التسوق والوجهات الترفيهية في دبي.