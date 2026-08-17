"إيميكول" تستهدف خفض 90% من انبعاثاتها بحلول 2050

دبي في 17 أغسطس/ وام/ أعلنت شركة الإمارات لتبريد المناطق "إيميكول"، عن خارطة طريق متكاملة لتحقيق عمليات تشغيلية بصافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، تستهدف خفض انبعاثاتها بنحو 90%، في خطوة تدعم توجهات دولة الإمارات نحو اقتصاد منخفض الكربون وتعزز استدامة قطاع تبريد المناطق.

وتنطلق الخارطة من خط أساس للانبعاثات لعام 2023 بلغ 183 ألفاً و423 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، فيما تعتزم الشركة تخصيص نحو 116 مليون درهم لتنفيذ مبادرات لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة خلال عام 2027، إلى جانب استراتيجيتها الشاملة للتمويل الأخضر.

وحددت "إيميكول" هدفاً مرحلياً معتمداً من مجلس الإدارة لخفض الانبعاثات بنسبة 10% بحلول عام 2035، مقارنة بمستويات 2023، على أن تتسارع وتيرة الخفض لاحقاً مع تطور التقنيات منخفضة الكربون والتحول نحو مصادر طاقة أكثر استدامة.

وقال الدكتور أديب المبدّر، الرئيس التنفيذي لـ"إيميكول"، إن خارطة الطريق تعكس التزام الشركة بتحويل قطاع تبريد المناطق إلى قطاع أكثر استدامة وذكاء وكفاءة، والمساهمة في دعم رؤية الإمارات لبناء أحد أكثر الاقتصادات استدامة عالمياً.

وتشمل الخارطة رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين أداء المحطات وشبكات التوزيع والتوسع في التحول الرقمي والطاقة المتجددة وتبني تقنيات خفض الانبعاثات.

وتوفر "إيميكول" خدماتها عبر شبكة تضم 20 محطة تبريد في دبي بطاقة تتجاوز 306 آلاف طن تبريد، فيما تعتزم مراجعة خارطة الطريق كل خمس سنوات لمواكبة التطورات التكنولوجية والتنظيمية.