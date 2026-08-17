6 ميداليات لخيول الإمارات بختام جولة الجياد العربية في لندن

لندن في 17 أغسطس/ وام/ تألقت خيول الإمارات خلال مشاركتها في منافسات جولة الجياد العربية بمحطتها الثانية، التي اختتمت أمس، في العاصمة البريطانية لندن، بالحصول على 6 ميداليات حققتها خيول مربطي دبي وعجمان.

وأقيمت منافسات البطولة تحت إشراف المنظمة الأوروبية لمسابقات الخيل العربية الأصيلة "الإيكاهو".

وتصدر مربط دبي الميداليات الملونة بالحصول على 4 ميداليات، تمثلت في ذهبية بطولة المهرات عن طريق «دي روي»، وفضية بطولة الأمهار من خلال «دي مزيون»، وذهبية بطولة الفحول عبر «دي شحار»، وفضية بطولة الأفراس عن طريق «دي نجلاء».

فيما حققت خيول مربط عجمان ميداليتين، ذهبية وبرونزية، وجاءت الذهبية في بطولة الأمهار بعمر سنة عبر «آر دي إس دوناتيللو»، والميدالية البرونزية من خلال «إتش دي إف إيزابيلا» في بطولة المهرات بعمر سنة.

وأكد المهندس محمد التوحيدي، المشرف والمدير العام لمربط دبي للخيول العربية، أن محطة لندن شكلت نجاحاً أكبر في جولة الجياد العربية منذ انطلاقها، معبراً عن سعادته بالإنجاز الذي حققه المربط ضمن منافسات استقطبت أقوى المرابط الدولية وأفضل الخيول العربية وأجودها.

وقال التوحيدي: " إن جولة الجياد العربية هي الصيغة المثلى لبطولة عالمية تمتد منافساتها على مدى عام كامل في قارات العالم، وكانت فكرة جيدة تبرهن في موسمها الميداني الثالث على قوة مضمونها ونتائجها".

وعبر عبدالعزيز المرزوقي، المدير التنفيذي لمربط دبي، عن سعادته بما حققه المربط في محطة لندن، معتبراً أن لقبين ذهبيين ولقبين فضيين إنجاز ثمين في ظل التنافس العالي بين أفضل خيول العالم.

وقال المرزوقي: " ننافس على تجديد صدارة جولة الجياد العربية التي تنافس نفسها بين جولة وأخرى وبين محطاتها، ولذلك فإن سقف الإنجازات مفتوح لأقوى المرابط التي نتقدمها بكوكبة من الخيول".