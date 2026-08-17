عائلة آكوبيان تتصدر "الشطرنج العائلي" في مهرجان أبوظبي الدولي

أبوظبي في 17 أغسطس/ وام/ أسفرت منافسات بطولة الشطرنج العائلي، ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي الدولي، في نسخته ال 32، والمقام حالياً حتى 24 أغسطس الجاري، عن فوز عائلة آكوبيان من الولايات المتحدة الأميريكية، ويمثلها الأستاذ الدولي الكبير فلاديمير آكوبيان، ونجله الأستاذ الدولي ادوارد آكوبيان، بالمركز الأول، مساء اليوم.

وشهدت المنافسات المقامة بفندق راديسون بلو أبوظبي، مستويات مميزة وقوية بمشاركة 59 عائلة من مختلف أرجاء العالم، وفاز البطل الامريكي ونجله باللقب للعام الثاني على التوالي.

وحصدت عائلة تيسير من المملكة المغربية المركز الثاني ومثلها الأستاذ الدولي محمد تيسير ونجله محمد يوسف تيسر، وذهب المركز الثالث إلى عائلة اولانداج من الفلبين ومثلها اللاعب الدولي ايريك اولاندج ونجلخ جابرييل اولاندج.

وتواصلت اليوم، منافسات بطولة الأساتذة في جولتها الثالثة وسط منافسة قوية على حصد النقاط، كما شهدت البطولة المفتوحة بفئتيها "أ" و"ب" سباقا مثيرا نحو الصدارة في الجولة الثالثة، بينما تصدر المنتخب الهندي المراكز المتقدمة في بطولة الناشئين الدولية لعمر 16 عاما ومادون.

وتنطلق غدا الفعالية السادسة في المهرجان ببطولة المخضرمين لعمر خمسين عاما فمافوق، كما يشهد المهرجان انطلاق الجولتين الخامسة والسادسة من بطولة الناشئين عمر 16 عاما ومادون، والجولة الرابعة من بطولة الأساتذة والمفتوحة "أ"و"ب".