12 ميدالية للإمارات في منافسات اليوم الأول لبطولة العالم للفنون القتالية المختلطة

أبوظبي في 17 أغسطس/ وام/ أقيمت اليوم، منافسات فئة الناشئين (D) المخصصة للاعمار من 10 إلى 11 عاماً، ضمن فعاليات اليوم الاول من النسخة السابعة لبطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي تستضيفها صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد ادرياضية في أبوظبي وتستمر حتى 23 أغسطس الجاري.

وشارك 19 لاعباً ولاعبة من المنتخب الوطني، في ثاني ظهور لهذه الفئة ضمن البطولة، بعد إدراجها للمرة الأولى في نسخة عام 2025 .

وشهد حفل الافتتاح عرضاً موسيقياً إلى جانب فيلم استعرض مسيرة البطولة وتطورها .

كما شهد اليوم الأول نزالاً استعراضياً للروبوتات في مشهد جمع بين الرياضة والتكنولوجيا.

وحضر المنافسات سعادة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس الاتحاد الآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وكيريث براون رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، وسعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة محمد حميد بن دلموج الظاهري، وسعادة يوسف البطران عضوا مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وسعادة محمد علي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة، وسعادة شريف الهاشمي المدير العام للتطوير الصناعي في مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وسعادة أحمد الهرمودي المدير العام للابتكار والذكاء الاصطناعي في المجلس، وعدد من مسؤولي الدوائر الحكومية ومجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة والوفود المشاركة.

وحقق المنتخب الوطني بداية إيجابية بحصده 12 ميدالية، بواقع 5 ذهبيات و3 فضيات و4 برونزيات، في انطلاقة تعكس جاهزية لاعبيه للمنافسة وتحقيق نتائج متقدمة في البطولة.

وقال سعادة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، إن منافسات اليوم الافتتاحي والأعداد الكبيرة من المشاركين تبعث على التفاؤل وتعطي مؤشرا إيجابيا لمستقبل الفنون القتالية المختلطة في الإمارات والعالم، مشيرا إلى أن دعم القيادة الرشيدة واستضافة أبوظبي لـ 5 نسخ متتالية من بطولة العالم يشكل نقطة تحول كبيرة في نشر اللعبة حول العالم، واكتشاف المواهب، وصناعة الأبطال.

وأضاف: "استضافة البطولة للعام الخامس تجسد رؤية استراتيجية تتجاوز التنظيم إلى بناء منظومة متكاملة لاكتشاف المواهب منذ المراحل العمرية المبكرة، وصقلها فنياً وبدنياً وذهنياً، وفق مسارات تطوير مدروسة، وصولاً إلى إعداد منتخبات وطنية قادرة على المنافسة في أعلى المستويات، والاستثمار في الفئات السنية من أجل صناعة الأبطال وترسيخ استدامة الإنجازات".

وأوضح أن مشاركة المنتخب الوطني تأتي ضمن استراتيجية اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة الرامية إلى بناء قاعدة تنافسية قوية، تعتمد على اكتشاف وصقل المواهب، وتوفير برامج إعداد متكاملة، وتعزيز الاحتكاك الدولي، بما يسهم في رفع المستوى الفني للاعبين، ويؤسس لمسيرة تطوير طويلة الأمد بالتعاون مع الأندية والمدربين وأولياء الأمور.

وأكد أن الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، وما تمتلكه أبوظبي من خبرات تنظيمية متراكمة في استضافة أبرز البطولات العالمية، أسهمت في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للفنون القتالية المختلطة، ومنصة رئيسية لتطوير اللعبة ونشرها، وإعداد أجيال جديدة من اللاعبين القادرين على المنافسة إقليمياً ودولياً.

من جانبه، أكد كيريث براون، رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، أن بطولة العالم للناشئين تمثل إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية الاتحاد لتطوير اللعبة عالمياً، من خلال توفير مسار تنافسي متدرج يبدأ من الفئات العمرية المبكرة، ويرتكز على الإعداد السليم وسلامة الرياضيين والنزاهة.

وأضاف أن استحداث فئات عمرية جديدة، وصولاً إلى فئة الناشئين (D)، يعزز فرص تطوير اللاعبين وإعدادهم للمراحل اللاحقة، مشيداً باستمرار استضافة الإمارات للبطولة، والذي يعكس نجاح الشراكة مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، والاستفادة من الخبرات التنظيمية والبنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها أبوظبي في دعم نمو اللعبة على المستوى العالمي.

وتتواصل منافسات البطولة غداً الثلاثاء بإقامة نزالات فئة الناشئين (C) من 12 إلى 13 عاماً .