" الدولي للفنون القتالية المختلطة": الإمارات شريك رئيس في تطوير اللعبة

أبوظبي في 17 أغسطس/ وام/ أكد الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، أن دولة الإمارات، لها دور بارز وريادة حقيقية في تطوير رياضة الفنون القتالية المختلطة، سواء من خلال إبراز المواهب الجديدة، أو إقامة البطولات، وإطلاق المبادرات النوعية التي تسهم في نشر اللعبة.

وقال وسام أبي نادر نائب رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش انطلاق منافسات بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، والمستمرة حتى 23 أغسطس الجاري في مبادلة أرينا، بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، إن مستوى تنظيم البطولات في دولة الإمارات يشهد تطوراً متواصلاً، حتى وصل إلى مستوى احترافي، من خلال التنظيم الجيد، والإنتاج المميز، والكوادر البشرية المشاركة، إلى جانب الزيادة الملحوظة في أعداد المشاركين والدول والمنتخبات المنافسة.

وأضاف أن كل نسخة من البطولة تشهد مفاجآت جديدة على صعيد التنظيم والمستوى الفني واللوجستي، كما تسجل البطولة أرقاماً قياسية جديدة عاماً بعد عام، سواء على مستوى أعداد المنافسين أو من حيث عدد الدول المشاركة، مشيراً إلى أن هذه الزيادة المستمرة تعكس المكانة المتنامية التي تحظى بها البطولة على الساحة الدولية.

وأكد أن دولة الإمارات أثبتت مجدداً أنها وجهة رائدة للرياضة العالمية، لما تتمتع به من أمن واستقرار وتطور، الأمر الذي يمنح الوفود والمنتخبات المشاركة الثقة والطمأنينة، ويشجعها على الحضور إلى أبوظبي والمشاركة في منافسات البطولة.

وأشار إلى أن التعاون بين الاتحاد الدولي واتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة يمتد لسنوات، وشهد خلال الفترة الماضية تطوراً كبيراً، وصولاً إلى مرحلة من التكامل الكامل في مختلف جوانب العمل التنظيمي.

وأوضح أن الخبرات المتراكمة لدى اتحاد الإمارات للجوجيتسو وتلفنون القتالية المختلطة أسهمت بصورة كبيرة في إنجاح تنظيم البطولات الكبرى، لافتاً إلى أن كوادر الاتحاد تمتلك خبرات واسعة في مختلف الإجراءات والعمليات المرتبطة بتنظيم الأحداث الرياضية الدولية، حتى أصبحت شريكاً في نقل الخبرات وتبادلها مع الجهات المنظمة.

وأشاد بالدور الكبير الذي تقوم به الكوادر البشرية والمتطوعون المشاركون في تنظيم البطولة، مؤكداً أنهم يمثلون عنصراً أساسياً في نجاح الحدث، من خلال ما يقدمونه من جهود ميدانية وتنظيمية تسهم في دعم دولة الإمارات والاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة في إخراج البطولة بالصورة التي تليق بمكانتها الدولية.

وأكد استمرار التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على عدد من المشاريع والبرامج المستقبلية الأكبر والأكثر شمولاً، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.