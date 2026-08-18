بعثة الإمارات لدى "الآسيان" تشارك في الاجتماع الثالث لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الرابطة

جاكرتا في 18 أغسطس/ وام/ شاركت بعثة دولة الإمارات لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) في الاجتماع الثالث بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الرابطة الذي عُقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وجمع الاجتماع ممثلين عن الدول الأعضاء في كل من مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة الآسيان لاستعراض التقدم المحرز في إطار التعاون خلال الفترة (2024–2028)، وتبادل الآراء حول التطورات والأولويات.

وناقش المشاركون خلال الاجتماع آليات تنفيذ إطار التعاون، مع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق ودفع عجلة التعاون العملي.

كما أتاح الاجتماع الفرصة لممثلي مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا لتبادل وجهات النظر حول التطورات الأخيرة في المنطقتيْن، بما في ذلك الاتجاهات الإقليمية والعالمية الناشئة، واستكشاف المجالات المحتملة لتحقيق مزيد من التعاون بما يسهم في تحقيق الرخاء المشترك، والاستقرار، والتنمية المستدامة.

وأكدت بعثة الإمارات العربية المتحدة لدى "الآسيان" على التزام الدولة بدعم الشراكة بين مجلس التعاون الخليجي والرابطة، وتعزيز التعاون المتبادل المنفعة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما سلّطت دولة الإمارات الضوء على أهمية ترجمة إطار التعاون إلى مبادرات ملموسة تستجيب للأولويات المتغيرة.