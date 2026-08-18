الوحدة على رأس المجموعة الأولى والجزيرة في صدارة الثانية لدوري أبطال آسيا 2

كوالامبور في 18 أغسطس/ وام/ وضعت قرعة الموسم الجديد 2026-2027، لبطولة دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، فريق الوحدة على رأس المجموعة الأولى لمنطقة الغرب، ومعه أندية ناساف الأوزبكي، والكويت الكويتي، والخالدية البحريني.

كما وضعت القرعة فريق الجزيرة على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية المحرق البحريني، وغولغوهار سرجان الإيراني، وأركاداغ التركمانستاني.

وأجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم قرعة الموسم الجديد في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وبالنسبة لقرعة بقية المجموعات لمنطقة الغرب، فقد ضمت المجموعة الثالثة كل من أندية التعاون السعودي، والريان القطري، والفيصلي الأردني، والنهضة العماني.

وضمت الرابعة الحسين الأردني، والشرطة العراقي، والسيب العماني، وايست بنغال الهندي.

ويجري الاتحاد الآسيوي في وقت لاحق من اليوم قرعة بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة والتي يمثل الإمارات فيها كل من أندية العين، وشباب الأهلي، والوصل.

وتقام البطولة بمشاركة 32 ناديًا من منطقتي الشرق والغرب، وبنظام الدوري من مرحلتي الذهاب والإياب، حيث تنطلق المنافسات في 15 سبتمبر المقبل.