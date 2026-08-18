غرفة رأس الخيمة تطلق مبادرة "سفير رأس الخيمة" لتعزيز السياحة والاستثمار

رأس الخيمة في 18 أغسطس/ وام/ أطلقت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، مبادرة "سفير رأس الخيمة - RAK Ambassador "، الهادفة إلى تعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية للاستثمار والسياحة، من خلال إشراك المواطنين والمقيمين في الدولة في الترويج لها واستقطاب الزوار من مختلف دول العالم.

وتقوم المبادرة، المدرجة ضمن مستهدفات رؤية رأس الخيمة 2030، على تمكين المواطنين والمقيمين من دعوة أقاربهم وأصدقائهم المقيمين خارج الدولة لزيارة الإمارة، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وزيادة معدلات الإشغال الفندقي ودعم مجتمع الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.

وقال سعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، إن المبادرة التي تُعد أول مبادرة من نوعها على مستوى الإمارة، تهدف إلى إثراء التجارب السياحية والاستثمارية وتعزيز تنوعها وجاذبية الإمارة أمام الزوار والمستثمرين، من خلال إشراك أفراد المجتمع سفراء للترويج لرأس الخيمة.

وأوضح أن المبادرة تتيح للمضيف والضيف الاستفادة من مجموعة من المزايا والمكافآت الحصرية عند استيفاء متطلباتها، مشيراً إلى أن الحملة تستمر من 19 أغسطس حتى 31 أكتوبر 2026.

وأضاف أن التسجيل متاح لجميع المواطنين والمقيمين في الدولة ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق، على أن يسجل المضيف بيانات الضيف المرشح قبل وصوله إلى الدولة، وأن يكون الزائر قادماً من خارج دولة الإمارات بتأشيرة سياحية أو مؤهلاً للحصول على تأشيرة عند الوصول، فيما يمكن لكل مواطن أو مقيم ترشيح أكثر من زائر.

وتشمل المزايا والمكافآت المقدمة للمضيف والضيف خصومات على الإقامة الفندقية والمطاعم والمقاهي وتأجير السيارات، إلى جانب تذاكر لدخول عدد من المعالم السياحية، وعروض على الأنشطة البحرية ورحلات السفاري والتسوق.

وأكد النعيمي أن مبادرة "سفير رأس الخيمة" تجسد نموذجاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعكس أهمية إشراك المجتمع في دعم التنمية الاقتصادية عبر تعزيز الحركة السياحية وزيادة إنفاق الزوار ودعم القطاعين الفندقي والتجاري، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية رأس الخيمة 2030.