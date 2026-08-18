"أبوظبي للرياضات البحرية" يعلن أجندة بطولاته وسباقاته حتى ديسمبر

أبوظبي في 18 أغسطس/ وام/ أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية، اعتماد إقامة 37 سباقا وبطولة وفعالية خلال الفترة من 5 سبتمبر إلى 27 ديسمبر 2026، ضمن برنامج متكامل يجمع بين السباقات التراثية، والرياضات البحرية الحديثة، والفعاليات المجتمعية.

وأكد النادي، في بيان له، أن الأجندة المقررة تشمل 14 سباقاً تراثياً، و13 بطولة وفعالية للرياضات البحرية الحديثة، و10 فعاليات مجتمعية.

وأضاف أن الفعاليات ستقام على "كاسر الأمواج" بأبوظبي والسلع وجزيرة دلما، وذلك في إطار جهود النادي لتوسيع نطاق أنشطته، وتنشيط الواجهات البحرية، وربط الرياضة بالهوية الوطنية والثقافة والمجتمع.

وأشار إلى أن سبتمبر المقبل سيشهد انطلاق الأجندة بمجموعة من السباقات والبطولات، أبرزها سباقات المحامل الشراعية والبوانيش، إلى جانب بطولة الإمارات للتجديف الحديث وسباق الكاياك لأصحاب الهمم، والإبحار الشراعي، بينما ستقام في أكتوبر السباقات التراثية، وبطولات صيد الأسماك والتزلج على الماء والموتوسيرف والشراع الحديث، إلى جانب منافسات مخصصة لأصحاب الهمم.

ولفت إلى أن فعاليات نوفمبر المقبل، تتضمن مهرجان دلما التاريخي ومهرجان الياسات البحري، إلى جانب سباقات المحامل الشراعية وفعاليات أصحاب الهمم والناشئين والحملات البيئية لتنظيف الشواطئ.

وذكر النادي، أن أجندة ديسمبر تشمل بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، وبطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية، وبطولة الإمارات للفلاي بورد، ومهرجان السلع البحري، إضافة إلى سباقات الشراع والتجديف، على أن تختتم فعاليات العام ببطولة الإمارات للزوارق السريعة "الفورمولا 4"، يومي 26 و27 ديسمبر.