اختتام دورة السنع الإماراتي الصيفية بمشاركة 1300 طالب

رأس الخيمة في 18 أغسطس/ وام/ اختُتمت في إمارة رأس الخيمة فعاليات دورة السنع الإماراتي الصيفية 2026، التي أُقيمت برعاية وتوجيهات سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، خلال الفترة من 6 يوليو إلى 6 أغسطس 2026، بمشاركة 1300 طالب إماراتي من الفئة العمرية 7 إلى 12 عاماً، توزعوا على 26 مركزاً على مستوى الإمارة.

وأكد الشيخ أرحمه بن سعود القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، أن النجاح الذي حققته الدورة يجسد اهتمام سمو ولي عهد رأس الخيمة بالشباب والنشء، وحرصه على توفير برامج نوعية تستثمر الإجازة الصيفية في تنمية الشخصية الوطنية وترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة، مشيرا إلى أن رعايته الكريمة ومتابعته المستمرة لجميع مراحل البرنامج، وحرصه الدائم على توفير كل مقومات النجاح، أسهم في تحقيق أهداف الدورة، وإحداث أثر إيجابي ملموس لدى المشاركين خلال الإجازة الصيفية، من خلال غرس مبادئ السنع الإماراتي وتعزيز روح الانتماء والمسؤولية لديهم.

وتم تنظيم الدورة بإشراف مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة والقسم الإعلامي بالمكتب، وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والمجتمعية.

من جانبه أكد العميد إبراهيم جاسم الطنيجي، رئيس برنامج السنع الإماراتي الصيفي، أن الإقبال الكبير الذي شهدته الدورة هذا العام عكس تنامي وعي الأسر بأهمية ترسيخ الهوية الوطنية والقيم الإماراتية الأصيلة لدى الأبناء، مشيراً إلى أن زيادة عدد المشاركين يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها البرنامج ودوره في تنشئة جيل متمسك بعاداته وتقاليده، مؤكداً أن هذا النجاح يشكل دافعاً لمواصلة تطوير البرنامج وتوسيع أثره المجتمعي، بما يسهم في إعداد أجيال تعتز بهويتها الوطنية وتتمسك بقيم السنع الإماراتي.

وشهدت الدورة إقبالاً واسعاً من الطلبة وأولياء الأمور، حيث ركزت برامجها على ترسيخ قيم السنع الإماراتي، وتعزيز الهوية الوطنية، وتنمية السلوكيات الإيجابية، من خلال أنشطة تعليمية وتطبيقية قدمتها الجهات الشريكة، بما يعكس تكامل الجهود الحكومية والمجتمعية في إعداد جيل واعٍ ومعتز بإرثه الوطني.