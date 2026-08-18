غرف دبي و"ترينديول" تعززان الحضورالرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة

دبي في 18 أغسطس/ وام/ أبرمت غرف دبي، مذكرة تفاهم، مع منصة "ترينديول" للتجارة الإلكترونية، بهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي من تعزيز حضورها الرقمي والوصول إلى فرص جديدة للنمو والتوسع عبر التجارة الإلكترونية والاستفادة من البنية التحتية الرقمية وخبرات المنصة.

وتتيح المذكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في غرف دبي، مزايا حصرية تشمل خصما بنسبة 40 بالمائة على رسوم العمولة الأولية خلال الأشهر الثلاثة الأولى مقارنة بالخصم الاعتيادي البالغ 20 بالمائة إلى جانب ظهور مميز على الصفحة الرئيسية للمنصة ورصيد إعلاني مجاني وتعزيز حضورها ضمن الحملات التسويقية وأولوية في إدارة الحسابات ودعم مباشر خلال مراحل الانضمام وإدراج المنتجات.

وقال خالد الجروان نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، إن دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها يمثل أولوية رئيسية مؤكدا مواصلة تطوير مقومات بيئة الأعمال التي تحفز القطاع الخاص على التوسع وتحقيق النجاح المستدام.

وقال محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي لـ"ترينديول" في منطقة الخليج، إن الشراكة تعكس الالتزام بدعم الشركات وتمكينها من الاستفادة من فرص التجارة الإلكترونية خلال مراحل نموها.

وتشمل المذكرة برنامجا تدريبيا يغطي أساسيات التجارة الإلكترونية وإدارة المخزون والتسعير والإعلانات والأدوات الترويجية وتحليل الأداء.

واستقطبت "ترينديول" منذ انطلاقها في المنطقة عام 2023 أكثر من 15,500 بائع إقليمي فيما تخدم منصتها اليوم أكثر من 250 ألف بائع بما يتيح للشركات في دبي الاستفادة من شبكة واسعة وقنوات بيع رقمية تدعم توسع أعمالها.