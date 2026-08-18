" جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر": العمل الإنساني الإماراتي نهج راسخ

أبوظبي في 18 أغسطس/ وام/ أكد الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني بديوان الرئاسة، أن العمل الإنساني في دولة الإمارات العربية المتحدة هو نهج وطني راسخ وثقافة متجذرة أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتواصل دولة الإمارات مسيرتها بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واضعةً كرامة الإنسان وجودة حياته في مقدمة أولوياتها.

وقال عبد الوهاب البخاري زائد بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، إن التجربة الإماراتية أثبتت أن العمل الإنساني الأكثر استدامة هو الذي لا يكتفي بتقديم المساعدة الآنية، بل يبني قدرة المجتمعات على الإنتاج والصمود والاعتماد على الذات، مشيراً إلى أن الزراعة والأمن الغذائي والابتكار الزراعي أدوات تنموية وإنسانية أساسية لحماية المجتمعات الأكثر تأثراً بالأزمات والتغيرات المناخية ويتوافق ذلك مباشرة مع محور الوثيقة الذي يؤكد أن المشروعات الإنسانية والتنموية الإماراتية تمثل التزاماً بدعم الدول لتحقيق التنمية المستدامة، بالشراكة مع المنظمات الدولية، وبالتركيز على القطاعات ذات الأولوية.