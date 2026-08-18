"ربع قرن" تطلق النسخة الثانية من "مجاورة"

الشارقة في 18 أغسطس/ وام/ أطلقت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، النسخة الثانية من برنامج «مجاورة»، ضمن مسار الآداب واللغات، بمشاركة منتسبي ناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة، وذلك من 17 إلى 20 أغسطس الجاري، بهدف اكتشاف المواهب الكتابية وتنمية مهارات المنتسبين في مجالات الكتابة الإبداعية.

ويقدم البرنامج تجربة تدريبية متكاملة تمتد أربعة أيام، تنتقل بالمنتسبين من اكتشاف ميولهم وقدراتهم الكتابية إلى تطوير مهاراتهم وإنجاز أعمال إبداعية، من خلال منهجية تجمع بين التدريب العملي والكتابة والتجريب والتغذية الراجعة، مع مراعاة الفروق الفردية في مستويات المشاركين واحتياجاتهم.

وتبدأ منهجية البرنامج، بتهيئة بيئة محفزة وآمنة للكتابة والتعبير، والتعرف إلى مستوى كل منتسب وميوله واحتياجاته، قبل الانتقال إلى مجموعة من التدريبات العملية التي تتيح لهم ممارسة الكتابة بصورة يومية، واختبار أفكارهم وتطويرها من خلال التوجيه والمراجعة.

ويتناول «مجاورة»، مجموعة من المهارات الأساسية في بناء النص الإبداعي، تشمل توليد الأفكار، وبناء الشخصيات والمشهد والحبكة والحوار والوصف، إلى جانب تطوير اللغة والأسلوب ومراجعة النصوص وتحريرها وإعادة صياغتها، والتعرف إلى أنماط مختلفة من الكتابة الإبداعية.

ويساعد البرنامج المنتسبين على استكشاف المجالات الكتابية الأقرب إلى اهتماماتهم وقدراتهم، والعمل على تطوير مشاريعهم بصورة تدريجية، من خلال تمارين ومهام كتابية تراعي مستوياتهم وتمنحهم مساحة للتجربة والتعلم.

وتولي النسخة الثانية من البرنامج اهتماماً ببناء الثقة وإزالة رهبة الكتابة، من خلال توفير بيئة تتيح للمنتسبين التعبير عن أفكارهم وتجربتها دون الخوف من الخطأ أو المقارنة، قبل الانتقال تدريجياً إلى مهام كتابية أكثر تقدماً.

وتتضمن التجربة مجموعة من الألعاب والتدريبات المسرحية، التي ينفذها مركز ربع قرن للمسرح وفنون العرض، بما يعزز التكامل بين المراكز التخصصية التابعة للمؤسسة، ويسهم في تنمية مهارات الحضور والتعبير والتواصل والعمل الجماعي لدى المنتسبين.

ويعتمد البرنامج منظومة تقييم متدرجة تبدأ برصد مستوى المنتسب وثقته في الكتابة عند بداية البرنامج، مروراً بمتابعة تطوره وتفاعله مع التدريبات والمهام الكتابية، وصولاً إلى تقييم نتاجه في ختام البرنامج ومقارنته بمستواه عند البداية، بما يساعد على تحديد نقاط القوة والمجالات الكتابية التي تتناسب مع قدراته، وتوجيهه نحو المسار الأنسب لمواصلة تطوير مهاراته.