منصة للتوزيع تعزز حضور الكتاب الإماراتي في معرض إسطنبول

الشارقة في 18 أغسطس/ وام/ تواصل شركة «منصة للتوزيع»، جهودها لتعزيز حضور الكتاب الإماراتي في الأسواق الخارجية، من خلال مشاركتها في معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي 2026، من 15 إلى 23 أغسطس الجاري، عبر جناح يضم إصدارات 91 دار نشر إماراتية.

وتقدم الشركة ضمن مشاركتها 481 عنواناً بإجمالي 1717 كتاباً، تتنوع موضوعاتها بين الأدب والثقافة والفكر وكتب الأطفال، بما يتيح لزوار المعرض والمهتمين بصناعة النشر الاطلاع على جانب من أحدث إصدارات دور النشر الإماراتية، والتعرف إلى تنوع الإنتاج الثقافي والمعرفي في الدولة.

وتأتي المشاركة في المعرض في إطار جهودها لتوسيع قنوات وصول الكتاب الإماراتي والعربي إلى القراء في الأسواق الإقليمية والدولية، وتعزيز فرص التعاون بين الناشرين والموزعين والمؤسسات العاملة في قطاع النشر.

ووقّعت الشركة مذكرة تعاون مع «بيت الكتاب العربي - أكدم ستور»، إحدى المؤسسات المتخصصة في توزيع الكتب في الجمهورية التركية، بهدف تعزيز التعاون في مجال توزيع إصدارات الناشرين الإماراتيين والعرب وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق التركية عبر شبكة من المكتبات ونقاط البيع وقنوات التوزيع.

وقال سعادة راشد الكوس، مدير عام شركة «منصة للتوزيع»، إن مشاركة الشركة في المعرض تأتي ضمن جهودها الرامية إلى تطوير قنوات توزيع الكتاب الإماراتي والعربي، وإتاحة فرص أوسع للناشرين للوصول إلى أسواق جديدة.

وأضاف أن المعارض الدولية تمثل منصة مهمة للتعريف بالإصدارات الإماراتية، وبناء علاقات مهنية مع المؤسسات العاملة في قطاع النشر والتوزيع، وتحويل المشاركة في الفعاليات الثقافية إلى فرص للتعاون والشراكات التي تخدم صناعة الكتاب.