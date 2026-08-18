"مكتبات الشارقة" تسجل أكثر من 188 ألف زيارة

الشارقة في 18 أغسطس/ وام/ سجلت «مكتبات الشارقة العامة»، خلال عام 2025 والنصف الأول من عام 2026 أكثر من 188 ألف زيارة، ونفذت 555 برنامجاً وفعالية ثقافية ومعرفية ومجتمعية، فيما تجاوز تداول المواد المكتبية 307 آلاف عملية، إلى جانب أكثر من 421 ألف عملية بحث في الموارد الإلكترونية.

وشكل عام 2025 محطة بارزة في مسيرة «مكتبات الشارقة العامة»، مع احتفالها بمرور 100 عام على تأسيسها، فيما شهد النصف الأول من عام 2026 استمرار إقبال الجمهور على المكتبات وبرامجها ومصادرها المعرفية.

وخلال عام 2025، استقبلت المكتبات أكثر من 133 ألف زائر، ونفذت 388 برنامجاً وفعالية، شارك فيها أكثر من 22 ألف شخص، فيما تجاوز عدد عمليات تداول المواد المكتبية 208 آلاف عملية.

وتنوعت البرامج والفعاليات التي نفذتها المكتبات لتشمل مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، من خلال 75 برنامجاً للشباب، و73 للأطفال، و53 للكبار والعائلات، و13 للنساء، و8 لكبار السن، و4 برامج لأصحاب الهمم.

كما شهد عام المئوية تنظيم برامج تناولت محاور مختلفة من المشهد الأدبي والثقافي .

وشملت أنشطة المكتبات كذلك معارض تناولت بدايات الأدباء وسيرهم وإصداراتهم الأولى.

وعلى مستوى تنمية المجموعات، أضافت المكتبات خلال عام 2025 نحو 27 ألف مادة جديدة، فيما تجاوز عدد العضويات النشطة 16 ألف عضوية. وسجلت الموارد الإلكترونية أكثر من 421 ألف عملية بحث، إلى جانب عشرات الآلاف من المشاهدات عبر منصة «PressReader»، بما يعكس تنوع أنماط استفادة الجمهور من المصادر المطبوعة والرقمية.

وخلال النصف الأول من عام 2026، استقبلت «مكتبات الشارقة العامة» 55 ألفاً و703 زوار، ونفذت 167 برنامجاً وفعالية شارك فيها 8 آلاف و526 شخصاً، كما سجلت 98 ألفاً و991 عملية تداول للمواد المكتبية.

وتضم المكتبات حالياً أكثر من 827 ألف كتاب مطبوع، إلى جانب مجموعة رقمية تتجاوز 18.9 مليون مادة، وأكثر من 26 ألفاً و800 اشتراك أو مقتنى من الدوريات النشطة، فيما تتوفر مصادرها المعرفية بـ40 لغة.

وقالت إيمان بوشليبي، مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة، إن هذه المؤشرات تعكس تنامي حضور المكتبات بوصفها فضاءات حية للتعلم والتفاعل المجتمعي، مؤكدة أن الإقبال على الفعاليات وتداول المواد المكتبية والاستفادة من الموارد الرقمية يؤكد أهمية المكتبة شريكاً في التعلم المستمر ومنصة للوصول إلى المعرفة بصيغ متنوعة.