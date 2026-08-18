مطار الشارقة يعزز تجربة المتعاملين

الشارقة في 18 أغسطس / وام / حصل مطار الشارقة، على اعتماد المستوى الثالث، ضمن برنامج اعتماد تجربة المتعاملين في المطارات، التابع لمجلس المطارات الدولي «ACI» .

ويأتي الاعتماد امتداداً لمسيرة مطار الشارقة في تطوير تجربة المتعاملين، حيث حصل على الاعتماد للمرة الأولى في عام 2022، ثم حقق المستوى الثاني في عام 2023، وجدد اعتماده للمستوى الثاني في عام 2025، قبل الارتقاء إلى المستوى الثالث في عام 2026.

وأكد سعادة علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، أن الحصول على المستوى الثالث يعكس التزام المطار بترسيخ رضا المسافرين محوراً رئيسياً في عملياته وخدماته، بما ينسجم مع استراتيجيته الرامية إلى تقديم تجربة سفر متكاملة ترتكز على الجودة والتميز.

وقال إن هذا الإنجاز يؤكد قدرة مطار الشارقة على الاستفادة من ملاحظات المسافرين ودراستها وتحويلها إلى تحسينات عملية، بالتعاون مع مختلف الجهات والشركاء العاملين ضمن مجتمع المطار، بما يسهم في الارتقاء بمستويات الخدمة وتعزيز تجربة المسافرين.

وأوضح أن عملية الاعتماد شملت تقييم عدد من الجوانب المرتبطة بإدارة تجربة المتعاملين، إلى جانب كفاءة تقديم تجربة سفر سلسة ومتكاملة منذ وصول المسافر إلى المطار وحتى مغادرته.

وعزز مطار الشارقة، في إطار سعيه لتحقيق المستوى الثالث، عدداً من الممارسات الهادفة إلى فهم توقعات المسافرين واحتياجاتهم بصورة أكثر دقة، من خلال تطوير أدوات جمع الملاحظات وتحليلها، بما يساعد على تحديد فرص التحسين والاستجابة للملاحظات.

كما وسع المطار نطاق تعاونه مع شركات الطيران ومزودي الخدمات الأرضية ومختلف الشركاء، بما يدعم توفير مستوى متسق من الخدمة عبر مراحل رحلة المسافر، فيما توزع تقارير رضا المسافرين بصورة دورية على مختلف إدارات المطار، لمساعدة فرق العمل على تحديد نقاط القوة وفرص التحسين.

ويشارك موظفون من مختلف الجهات العاملة ضمن مجتمع المطار في دعم تجربة المسافر، بما يعزز ثقافة المسؤولية المشتركة تجاه جودة الخدمة، ويدعم التكامل بين مختلف الأطراف المعنية برحلة المسافر.

ويعد برنامج اعتماد تجربة المتعاملين في المطارات التابع لمجلس المطارات الدولي إطاراً متدرجاً من خمسة مستويات لتطوير إدارة تجربة المسافرين، ويغطي ثمانية مجالات رئيسية تشمل فهم المتعاملين، والاستراتيجية، والقياس، والتحسين التشغيلي، والحوكمة، وثقافة المطار، وتصميم الخدمات والابتكار، والتعاون مع مجتمع المطار. كما يوفر البرنامج تقييماً شاملاً لإدارة تجربة المتعاملين على مستوى المطار، إلى جانب التدريب وتطوير الكفاءات وإشراك الموظفين والشركاء.

ويهدف البرنامج إلى مساعدة المطارات على تطوير ممارسات إدارة تجربة المتعاملين، ووضع خطط عمل واضحة، والاستفادة من الخبرات والأدوات المتخصصة، وتعزيز التعاون بين مختلف الشركاء لتحسين رحلة المسافر ورفع مستويات الرضا من خلال تطوير العمليات وتطبيق أفضل الممارسات.