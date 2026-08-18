"بيورهيلث" ومؤسسة التنمية الأسرية تطلقان برنامج "آفاق صحية"

أبوظبي في 18 أغسطس/ وام/ وقّعت «بيورهيلث»، اتفاقية شراكة استراتيجية مع مؤسسة التنمية الأسرية، لإطلاق برنامج التواصل «آفاق صحية»، المصمم لتعزيز الرعاية الوقائية والشيخوخة الصحية والشمول الرقمي لكبار المواطنين في أبوظبي.

ويأتي تقديم البرنامج بالتعاون مع مؤسسة الإمارات و«أكتف أبوظبي» والمنشآت المدرجة تحت مظلة مجموعة «بيورهيلث» وهي صحة، وعيادات صحة، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، وسكينة، حيث ينظم البرنامج ورش عمل بقيادة الخبراء والمتخصصين، ويقدم فحوصات وقائية مجانية وتعليمات مدروسة لممارسة النشاط البدني، ضمن نموذج منظم يدعم الكشف المبكر عن المخاطر الصحية، ويعزز التشخيص في الوقت المناسب، ويكفل استمرارية الرعاية لكبار السن. كما يتيح الدعم الرقمي الميسر للتسجيل في تطبيق «بيورا»، رفيق الصحة المعتمد على الذكاء الاصطناعي من «بيورهيلث»، للمشاركين الوصول إلى الخدمات والبقاء على تواصل مستمر مع منظومة الرعاية.

ويركّز البرنامج على الأولويات الصحية لكبار المواطنين، بما في ذلك طب الشيخوخة، وإدارة الأمراض المزمنة، وصحة البصر، وجودة النوم، والصحة النفسية. كما يحصل المشاركون على إرشادات عملية ومسارات مباشرة للوصول إلى شبكة الخدمات السريرية التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، بما يضمن استمرارية التفاعل والمتابعة الصحية بما يتجاوز المشاركة في جلسة واحدة.

وقالت فاطمة عزيز المرزوقي، مسؤولة أندية بركة الدار الاجتماعية: «تحرص مؤسسة التنمية الأسرية على تقديم أفضل الخدمات والبرامج لتعزيز الصحة النفسية والجسدية لكبار المواطنين والمقيمين، حيث تعزز هذه المبادرة جودة حياة كبار المواطنين، من خلال تقديم أفضل الخدمات الصحية بطريقة أسرع وأسهل مع مراعاة احتياجاتهم الشخصية. ويسعى نادي بركة الدار الاجتماعي إلى تمكين كبار المواطنين والمقيمين من تبنّي نمط حياة أكثر حيوية وتفاعلاً، وتعزيز اندماجهم الإيجابي في المجتمع. ويأتي ذلك في إطار جهود مؤسسة التنمية الأسرية الرامية إلى توفير بيئة داعمة تضمن لهم العيش الكريم، وترتقي بمستوى رفاهيتهم وسعادتهم، بما يعزز حضورهم ودورهم المستمر كجزء فاعل في المجتمع».

وينسجم البرنامج أيضاً مع السياسة الوطنية لكبار المواطنين في دولة الإمارات، التي تسهم في تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071 من خلال تعزيز نظم الرعاية الصحية الوقائية، وتطوير الجاهزية الرقمية، وتعزيز استدامة الرفاه المجتمعي. .

وقالت ليا الدماني، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة «بيورهيلث»: «لا تقتصر الرعاية الصحية المستدامة على علاج المرض فحسب، بل تقوم أيضاً على التدخل المبكر، وتعزيز مرونة المجتمع، وتمكين كبار السن من مواصلة دورهم كأفراد فاعلين في المجتمع. ومن خلال ربط برامج التوعية المجتمعية بالرعاية المتخصصة والتمكين الرقمي عبر شبكة بيورهيلث، نعمل على تطوير نموذج متكامل يحقق أثراً اجتماعياً ملموساً ويسهم في تحقيق نتائج صحية مستدامة على المدى الطويل». ويندرج برنامج «آفاق صحية»، ضمن استراتيجية «بيورهيلث» الأوسع في مجال طول العمر الصحي وصحة كبار السن، ويستكمل خدمات طب الشيخوخة المتخصصة، مثل عيادة «بركتنا» التي أطلقتها مدينة الشيخ شخبوط الطبية في ديسمبر 2025، بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي ومؤسسة التنمية الأسرية.

وتم تصميم البرنامج كنموذج للتواصل المستمر، حيث سيواصل التوسع ليشمل مجتمعات إضافية، مع توسيع نطاق الفحوصات الوقائية وتعزيز المتابعة الرقمية، بما يدعم تحقيق نتائج صحية ملموسة ومستدامة على المدى الطويل.