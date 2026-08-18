303.4 مليون درهم إيرادات مجموعة يلا في الربع الثاني من 2026

دبي في 18 أغسطس/ وام/ أعلنت مجموعة يلا المحدودة، اليوم، عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام 2026، حيث تجاوزت الإيرادات الربعية 303.4 مليون درهم في وقت واصلت فيه المجموعة تنفيذ استراتيجيتها وتطوير عملياتها.

وسجلت مجموعة يلا صافي ربح قدره 107.6 مليون درهم خلال الربع الثاني، ليصل بذلك صافي الربح خلال النصف الأول من العام إلى 211.9 مليون درهم.

وحافظ هامش الربح على مستوى قوي عند 35.5 %، بما يعكس قدرة الشركة على تحقيق الربحية والحفاظ على كفاءة الإنفاق في ظل المتغيرات الإقليمية. كما ارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 12.3٪ ليصل إلى 47.6 مليون مستخدم خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ42.4 مليون مستخدم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال السيد يانغ تاو، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "يلا" : "حققت مجموعة يلا أداءً قوياً خلال الربع الثاني من العام الجاري، في ظل الأداء المستقر لمنتجاتنا الرئيسية والزخم المتنامي في قطاع الألعاب. كما نعمل على تعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات البحث والتطوير، والبرمجة وأعمال تصميم مستويات الألعاب وتقييم صعوبتها، بما يسهم في تسريع عمليات التطوير ورفع كفاءتها وتحسين تجربة المستخدم".

من جانبه، قال صيفي إسماعيل، رئيس مجموعة يلا المحدودة : "واصلت قاعدة مستخدمي مجموعة يلا في التوسع خلال الربع الثاني، إذ ارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 12.3٪ على أساس سنوي ليصل إلى 47.6 مليون مستخدم".

وأضاف : "سنواصل خلال المرحلة المقبلة البناء على خبرتنا الواسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومعرفتنا باحتياجات مستخدميها، لمواصلة تطوير منتجاتنا وتقديم تجارب تتلاءم مع خصوصية الأسواق المحلية، إلى جانب توسيع نطاق منتجاتنا وخدماتنا".