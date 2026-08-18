"سقيا الإمارات" توفر مياه نظيفة لـ15 مليون شخص في 37 دولة منذ 2015

دبي في 18 أغسطس/ وام/ أسهمت مشاريع المياه المستدامة التي تنفذها مؤسسة "سقيا الإمارات" منذ إطلاقها عام 2015 وحتى اليوم، في وصول عدد المستفيدين إلى نحو 15 مليون شخص في 37 دولة.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "سقيا الإمارات"، التزام المؤسسة بدعم نهج العطاء الإنساني المستدام الذي أرساه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، وتدعمه التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة حيث أسهم دعم القيادة الرشيدة لمؤسسة "سقيا الإمارات" في توسيع آفاق عمل المؤسسة وتعزيز قدرتها على الوصول إلى المحتاجين في مختلف أرجاء العالم، وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للابتكار وصناعة الحلول المستدامة للتحديات الإنسانية والتنموية".

وانسجاماً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، لا سيما الهدف السادس الذي ينص على ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، تعمل "سقيا الإمارات" على تخفيف معاناة المجتمعات الأكثر تضرراً من أزمة شح المياه العالمية، وتحفيز دور الابتكار في إيجاد حلول مستدامة لمشكلة شح المياه.

وتشرف "سقيا الإمارات" على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه ، ويبلغ مجموع جوائزها مليون دولار أمريكي. وتحفز الجائزة جهود البحث والتطوير لابتكار حلول مستدامة لأزمة المياه العالمية بالاعتماد على الطاقة المتجددة، بما يسهم في مواجهة التحديات الناجمة عن شح المياه وتحسين الوصول إلى المياه الآمنة في المجتمعات الأقل نمواً حول العالم.

وخلال الدورات الأربع الماضية من الجائزة، تم تكريم 43 فائزاً من 26 دولة تقديراً لريادتهم في مجالات إنتاج وتحلية وتنقية المياه. وقد تجاوز عدد المستفيدين من المشاريع الفائزة في الدورة الرابعة ملايين الأشخاص. وتستقبل "سقيا الإمارات" طلبات المشاركة في الدورة الخامسة من الجائزة حتى 30 سبتمبر 2026، بما يتيح الفرصة أمام الجامعات ومراكز الأبحاث والمؤسسات والشركات والمبتكرين والأفراد من مختلف أنحاء العالم للمشاركة بمشاريع وحلول مبتكرة تسهم في مواجهة تحديات شحّ المياه وتعزيز الأمن المائي.

و نفذت "سقيا الإمارات" بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وسفارة دولة الإمارات في تنزانيا، مشاريع في جمهورية تنزانيا، لتوفير المياه النظيفة والصالحة للشرب لسكان المحافظات والأرياف والقرى في أنحاء تنزانيا. ووصل عدد المستفيدين من مشاريع "سقيا الإمارات" في تنزانيا حتى اليوم أكثر من مليون شخص. وأسهمت مشاريع المؤسسة في إحداث تأثير إيجابي ملموس في حياة المستفيدين، من خلال توفير مياه نظيفة وآمنة أسهمت في تحسين جودة حياتهم وحمايتهم من مخاطر الأمراض الناجمة عن تلوث المياه، إضافة إلى إتاحة المجال أمامهم للعمل أو الدراسة أو قضاء المزید من الوقت مع أسرهم، بدلاً من قطع مسافات طويلة يومياً للحصول على المياه.

و نفذت "سقيا الإمارات"، حملتها الرمضانية السنوية بالتعاون مع 19 مؤسسة وجمعية. وتشهد الحملة سنوياً مشاركة موظفي هيئة كهرباء ومياه دبي في توزيع عبوات المياه ضمن وجبات الإفطار في المساجد وخيام الإفطار الرمضانية، إلى جانب توزيع السلال الغذائية على الأسر ذات الدخل المحدود.

وشاركت للعام الثالث على التوالي في الحملة المجتمعية الإنسانية "ثلاجة الفريج" التي أطلقتها مؤسسة "فرجان دبي" بدعم من مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وبالتعاون مع مؤسسة "سقيا الإمارات" وبنك الإمارات للطعام. وتهدف الحملة إلى توزيع مليوني عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال في دبي خلال فصل الصيف.