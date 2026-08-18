ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان: اليوم العالمي للعمل الإنساني مناسبة نستذكر فيها قيم العطاء والتضامن

أبوظبي 18 أغسطس/ وام/ أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء أن اليوم العالمي للعمل الإنساني يمثل مناسبةً نستذكر فيها قيم العطاء والتضامن التي رسّخها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وجعلها نهجاً راسخاً في مسيرة دولة الإمارات، ورسالةً إنسانية عالمية تصل إلى كل من يحتاج إلى العون.

وقال سموه بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل حمل هذه الرسالة، من خلال دعم المتضررين، والاستجابة العاجلة للأزمات، وابتكار حلول مستدامة تسهم في حفظ كرامة الإنسان وتعزيز قدرات المجتمعات على التعافي.

وأضاف : في هذه المناسبة، نثمّن شجاعة وتفاني العاملين والمتطوعين في المجال الإنساني حول العالم، وما يجسّدونه من التزام نبيل في خدمة الإنسانية.