"الشارقة الرقمية" تحصد جائزة "الإنجاز المتميز في نظم المعلومات الجغرافية" عن مشروع "مدى"

الشارقة في 18 أغسطس/ وام/ حصدت دائرة الشارقة الرقمية جائزة "الإنجاز المتميز في نظم المعلومات الجغرافية" (SAG Award) لعام 2026، التي تمنحها شركة «إزري» العالمية، تقديراً لمشروع «مدى» لمحاكاة مياه الأمطار، الذي يوظف تقنيات نظم المعلومات الجغرافية والنمذجة ثلاثية الأبعاد لتحليل سيناريوهات هطول الأمطار واستشراف مخاطر تجمع المياه في المناطق الحضرية.

ويعكس المشروع توجه إمارة الشارقة نحو توظيف البيانات الجيومكانية والتقنيات الرقمية المتقدمة لدعم اتخاذ القرار، وتعزيز التخطيط الاستباقي، ورفع جاهزية الجهات الحكومية للتعامل مع الظروف الجوية، بما يسهم في حماية الأفراد والممتلكات واستمرارية الخدمات.

ويعد «مدى» منصة رقمية متقدمة مرتبطة بالنموذج الرقمي ثلاثي الأبعاد لإمارة الشارقة، تتيح للجهات الحكومية محاكاة سيناريوهات هطول الأمطار، وتحليل أداء شبكات تصريف مياه الأمطار، وتحديد المناطق الأكثر عرضة لتجمع المياه، إلى جانب تصور تأثيرها المحتمل على الطرق والمباني وشبكات البنية التحتية والمنشآت الحيوية.

وتوفر المنصة أدوات تحليل مكانية وتطبيقات جغرافية تفاعلية تساعد الجهات المعنية على استعراض سيناريوهات الأمطار، ومتابعة نتائج المحاكاة، وتقييم المخاطر المحتملة، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر سرعة ودقة، ويسهم في تحديد أولويات مشاريع البنية التحتية وتوجيه الموارد بكفاءة.

وقال سعادة الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، إن هذا الإنجاز يعكس التقدم الذي تحرزه الإمارة في تنفيذ مستهدفات استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026–2028، التي تركز على تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وتمكين الجهات الحكومية من الأدوات والقدرات الرقمية، وتطوير بنية تحتية وأنظمة مشتركة وآمنة تدعم اتخاذ القرار القائم على البيانات.

وأضاف أن مشروع «مدى» يجسد هذا التوجه من خلال تحويل البيانات الجيومكانية إلى أدوات عملية لدعم التخطيط والاستجابة، وتمكين الجهات الحكومية من استشراف تأثيرات الأمطار وتقييم السيناريوهات المحتملة قبل وقوعها، بما يعزز كفاءة إدارة البنية التحتية ويرفع مستوى الجاهزية والتنسيق بين الجهات.

وأكد مواصلة الدائرة تطوير حلول رقمية مبتكرة تسهم في تعزيز التكامل الحكومي، وتوظيف البيانات والتقنيات المتقدمة لدعم القرارات الاستباقية، والارتقاء بكفاءة الخدمات وجودة الحياة في إمارة الشارقة.

وتأتي الجائزة تقديراً للمؤسسات التي توظف تقنيات نظم المعلومات الجغرافية بصورة مبتكرة لإحداث أثر ملموس في مجالات التخطيط وإدارة الموارد والبنية التحتية وتعزيز كفاءة العمل، فيما أدرجت «إزري» دائرة الشارقة الرقمية ضمن قائمة الفائزين بجائزة «الإنجاز المتميز في نظم المعلومات الجغرافية» لعام 2026، عن مشروع يستند إلى منصة لمحاكاة الأمطار ومتكاملة مع نموذج رقمي للإمارة.

ويأتي الإنجاز في إطار جهود إمارة الشارقة لتعزيز منظومة التحول الرقمي وتكامل العمل الحكومي، بما ينسجم مع استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026–2028، التي اعتمدها المجلس التنفيذي للإمارة وتتضمن أكثر من 50 مبادرة لتعزيز الخدمات الرقمية والبنية التحتية والبيانات والذكاء الاصطناعي والتكامل بين الجهات الحكومية.