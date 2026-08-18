حرائق الغابات بإندونيسيا دمرت 235 ألف فدان في شهر

جاكرتا في 18 أغسطس /وام/قال وزير إندونيسي إن حرائق الغابات في بلاده دمرت نحو 235 ألف فدان في شهر يوليو وحده.

وقال وزير الغابات راجا جولي أنتوني اليوم إن المساحة تقارب مثلي الأضرار ​التي وقعت في الأشهر الستة السابقة، مع تزايد شدة ظاهرة النينيو المناخية.

أظهرت بيانات وزارة الغابات أن 202004 هكتارات (499162 فدانا) احترقت في الفترة من يناير إلى يوليو ارتفاعا ‌من ⁠107465 هكتارا (نحو 265 ألف فدان) في الفترة من ‌يناير إلى يونيو .

⁠وقال أنتوني إنه بحلول ⁠منتصف أغسطس تجاوزت شدة ظاهرة النينيو مستويات عام ⁠2015، وهي آخر مرة وقعت فيها الظاهرة بقوة.

رغم ⁠ذلك، كانت المساحة المتضررة من حرائق الغابات أصغر مقارنة مع نفس الفترة عام 2015، ⁠عندما أتت ​الحرائق على 600 ألف هكتار (نحو ⁠مليون و400 ألف فدان).

و قال أنتوني إن مساحة المناطق المتضررة "تجاوزت بالفعل المستويات التي شهدناها في عامي 2019 و2023، ولكن بالنظر إلى أن ظروف ظاهرة النينيو ​الحالية مشابهة لتلك ‌التي شهدها عام 2015، فإن المساحة لا تزال ​أقل من مستوى عام 2015. هذا ما نعمل جاهدين على ​معالجته".

وتتوقع وكالة الأرصاد الجوية في إندونيسيا ⁠أن تستمر ظاهرة النينيو حتى مطلع عام 2027 وأن تبلغ حرائق الغابات والأراضي ​ذروتها خلال الفترة من أغسطس ⁠إلى سبتمبر .

-خلا-