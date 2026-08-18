قائد عام شرطة عجمان يفتتح مركز فاست في منطقة الرميلة

عجمان في 18 اغسطس / وام/ افتتح سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان ورئيس مجلس إدارة هيئة دعم الخدمات الأمنية، بحضور أعضاء المجلس، وسعادة العميد سلطان خليفة المهيري نائب قائد عام شرطة عجمان، وسعادة محمد عبدالله الشامسي، المدير التنفيذي للهيئة، وعدد من ضباط الشرطة والمسؤولين، مركز «فاست» لفحص وتسجيل المركبات في منطقة الرميلة بإمارة عجمان .

واطّلع سعادته خلال جولة في المركز على مرافقه وتجهيزاته ومسارات العمل والخدمات المقدمة، واستمع إلى شرح حول آلية فحص وتسجيل المركبات والإجراءات المتبعة لضمان سرعة إنجاز المعاملات وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة، بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمات ويرتقي بتجربة المتعامل.

وأكد أن افتتاح المركز يعكس حرص شرطة عجمان وهيئة دعم الخدمات الأمنية على توسيع نطاق الخدمات وتطويرها بما يواكب النمو الذي تشهده الإمارة ويلبي احتياجات المجتمع، من خلال توظيف التقنيات الحديثة وتبني الحلول المبتكرة لتقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة، مشيداً بجهود الهيئة والقائمين على مركز «فاست» في تطوير مستوى الخدمات وتعزيز رضا المتعاملين، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة ويدعم تنافسية إمارة عجمان وريادتها في تقديم خدمات حكومية متكاملة ومتميزة.

من جانبه، أكد سعادة محمد عبدالله الشامسي، المدير التنفيذي لهيئة دعم الخدمات الأمنية، أن افتتاح المركز يمثل خطوة جديدة ضمن جهود الهيئة لتعزيز كفاءة خدمات فحص وتسجيل المركبات وتسهيل وصول المتعاملين إليها، مشيراً إلى حرص الهيئة على مواصلة تطوير مراكز «فاست» وتبني أفضل الحلول والممارسات التي تسهم في اختصار الوقت والجهد وتحسين تجربة المتعامل، وتعزيز التعاون والتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين لتطوير منظومة الخدمات وتوسيع نطاقها، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2030، ويرتقي بجودة الخدمات الحكومية ويعزز جودة الحياة في الإمارة.

وام / يعقوب العوضي