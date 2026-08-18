مكتبة محمد بن راشد تحول "العودة إلى المدرسة" إلى تجربة عائلية

دبي في18 أغسطس/ وام/ تجمع مكتبة محمد بن راشد يومي 21 و22 أغسطس الجاري الطلاب وعائلاتهم في فعالية «العودة إلى المدرسة» ضمن فعاليات مبادرة «أمهات وآباء وأطفال».

وتحول الفعالية الاستعداد للعودة إلى مقاعد الدراسة إلى تجربة عائلية تفاعلية من خلال برنامج يركز على تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم وتنمية مهاراتهم وتحفيزهم على استقبال عامهم الدراسي بحماس وإيجابية.

ويشمل البرنامج، العرض الحي للأطفال «ذا فيكسيز» وتجارب بناء مجسمات «ليجو» وسباقات السيارات بالتحكم عن بعد وأعمال النجارة الإبداعية والأنشطة الحسية إلى جانب جلسات سرد قصصي تفاعلية تهدف إلى تنمية مهارات القراءة المبكرة وغرس حب الكتاب لدى الأطفال.

وتقدم الفعالية جلسات حول تنظيم المشاعر واليقظة الذهنية إلى جانب تجارب تعليمية .

وقالت فاطمة فكري مدير إدارة الفعاليات والاتصال بالإنابة رئيس قسم الأنشطة والفعاليات في مكتبة محمد بن راشد، إن الاستعداد للعام الدراسي لا يقتصر على الزي والقرطاسية بل يمتد إلى تهيئة الأطفال نفسيا وعاطفيا وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.