هيئة كهرباء ومياه الشارقة تطور شبكة كلباء





الشارقة في 18 أغسطس/ وام/ أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تركيب 520 عمود إنارة وتمديد كابلات بطول 18.500 كيلومتر وتركيب 18 صندوق إنارة في مناطق مدينة كلباء خلال النصف الأول من عام 2026 .

تم انجاز إنارة شعبيتي البردي والقادسية بنسبة 100% وإنارة مشروع جيل الديم بنسبة 90% وتركيب أعمدة الإنارة بنسبة 80% بالمنطقة الصناعية وإنجاز 20% من إنارة نفق وادي الحلو .

وتساهم هذه المشروعات بشكل مباشر في تعزيز كفاءة شبكة الإنارة بمناطق متعددة في المدينة.

وأكد المهندس يوسف الحمادي مدير إدارة كلباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن الهيئة تعمل على تنفيذ المشروعات التطويرية والإنارة في كافة المناطق وذلك تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وفي إطارجهود الهيئة المستمرة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات العامة في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة وفق خطة وجدول زمني محدد .