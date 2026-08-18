الدفاعات الجوية الإماراتية ترصد صاروخين باليستيين قادمين من إيران باتجاه الدولة سقط الأول خارج المياه الإقليمية للدولة، فيما سقط الثاني في المياه الإقليمية

أبوظبي في 18 أغسطس/ وام/ أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية الإماراتية رصدت صاروخين باليستيين قادمين من إيران باتجاه الدولة سقط الأول خارج المياه الإقليمية للدولة، فيما سقط الثاني في المياه الإقليمية.

وأكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

وأهابت وزارة الدفاع بالجمهور الكريم استقاء كافة الأخبار من الجهات الرسمية في الدولة وتجنب الشائعات والمعلومات المغلوطة.