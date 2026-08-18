أكاديمية ربدان تطلق برنامج البكالوريوس في إدارة الكوارث لتعزيز الجاهزية والمرونة الوطنية

أبوظبي في 18 أغسطس/وام/ أطلقت أكاديمية ربدان برنامج البكالوريوس في إدارة الكوارث، بهدف إعداد قيادات وطنية متخصصة في إدارة الكوارث والطوارئ، بما يُسهم في ترسيخ الجاهزية المؤسسية، ودعم استمرارية الأعمال وفق أفضل المعايير الدولية.

يأتي إطلاق البرنامج في إطار التزام الأكاديمية بمواصلة تطوير برامج أكاديمية متخصصة تستجيب للاحتياجات الوطنية والمتغيرات العالمية، وتُعزّز جاهزية الكفاءات الوطنية للتعامل مع مختلف أنواع المخاطر والأزمات والكوارث، عبر منظومة تعليمية تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيقات العملية، وبما يواكب أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

ويهدف البرنامج إلى إعداد خريجين قادرين على قيادة وإدارة فرق عمل متعددة التخصصات، وتوظيف التقنيات المتقدمة، وتطبيق الممارسات الأخلاقية، والالتزام بالمعايير الدولية في تقييم المخاطر والاستجابة لحالات الطوارئ.

ويزوّد البرنامج الطلبة بالقدرة على تنسيق الجهود بين مختلف الجهات، وتطبيق حلول متكاملة لإدارة الكوارث تسهم في تعزيز الجاهزية المؤسسية والمجتمعية، فضلاً عن الاستدامة على المدى الطويل.

ويستند البرنامج إلى دمج المبادئ الثمانية المعترف بها دولياً في مجال إدارة الطوارئ، وهي الشمولية، والاستباقية، والنهج القائم على المخاطر، والتكامل، والتعاون، والتنسيق، والمرونة، والاحترافية.

وتسهم هذه المبادئ في إرساء أساس نظري متين لدى الطلبة، إلى جانب تنمية قدراتهم العملية المتقدمة، بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات.

وقال سعادة جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان: "يمثّل إطلاق برنامج البكالوريوس في إدارة الكوارث محطة استراتيجية جديدة تُعزّز منظومة التعليم المتخصص في الأكاديمية، وتجسد التزام دولة الإمارات ببناء القدرات الوطنية القادرة على استشراف المخاطر والاستعداد لها وإدارتها بكفاءة واستدامة، ويعكس حرص الأكاديمية على تقديم تعليم نوعي يجمع بين التميز الأكاديمي والتطبيق المهني، بما يدعم تطلعات الدولة ويواكب متطلبات المستقبل".

من جانبه قال الدكتور كارلوس صموئيل، مدير برنامج البكالوريوس في إدارة الكوارث: "يرتكز البرنامج على رؤية أكاديمية متقدمة تدمج بين الأُسس العلمية والتطبيقات العملية، بما يزود الطلبة بفهم متكامل لإدارة الكوارث في مختلف مراحلها، بدءاً من تقييم المخاطر، وصولاً إلى الاستجابة والتعافي وتعزيز الجاهزية".

ويُطرح البرنامج في كلية الجاهزية بأكاديمية ربدان، بنظام الدراسة بدوام كامل، من خلال التعليم الحضوري، مع إمكانية تقديم ما لا يزيد على 25 % من المساقات عبر الإنترنت.. ويتيح هذا النهج للطلبة تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين المرونة والتميز الأكاديمي، بما يضمن مخرجات تعليمية عالية الجودة.

وتركز مخرجات البرنامج على تمكين الخريجين من تطبيق مبادئ وأطر وأنظمة إدارة الكوارث والطوارئ في مختلف البيئات، ودمج الأدلة النوعية والكمية في تقييم المخاطر وتصميم استراتيجيات الجاهزية، وممارسة القيادة والتنسيق في البيئات متعددة الجهات والقطاعات، إلى جانب التواصل الفعال خلال الأزمات، وتطبيق المعايير الأخلاقية والقانونية والمهنية، وتبني الابتكارات التكنولوجية والمنهجية في ممارسات إدارة الكوارث.

وفتحت أكاديمية ربدان باب التقديم الإلكتروني للالتحاق ببرنامج «بكالوريوس في إدارة الكوارث» للفصل الدراسي لخريف عام 2026، فيما يبدأ التقديم للفصل الدراسي لربيع عام 2027 في 2 نوفمبر 2026، ويستمر حتى 1 يناير 2027، وذلك من خلال بوابة القبول الإلكترونية في الأكاديمية.