1,528 شركة عالمية تشارك في النسخة الـ50 لمعرض الشرق الأوسط للطاقة بدبي

دبي في 18 أغسطس / وام / تشارك 1,528 شركة عالمية في قطاع الطاقة في النسخته الخمسين لمعرض الشرق الأوسط للطاقة، التي تقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر المقبل، وذلك تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية وبدعم من حكومة دبي.

وقال مارك رينغ، مدير المعرض إن الحدث يواصل دوره كأحد أبرز تجمعات قطاع الطاقة في المنطقة.

وأوضح تريفور دوشارم، رئيس شركة «جلوبال سي إم إكس» أن معرض الشرق الأوسط للطاقة يأتي في مرحلة محورية وفي ظل تطور الاستثمارات في الطاقة والعلاقات التجارية وتطوير البنية التحتية، مشيراً إلى أن المعرض منصة مهمة للجهات العاملة على ترسيخ مكانتها في منظومة الطاقة الجديدة، وتوجيه رؤوس الأموال، وتطوير الأصول، وربط الأسواق.

ويشهد المعرض خمسة مؤتمرات متخصصة بمشاركة 250 متحدثاً، تتناول عدداً من الموضوعات المرتبطة بمستقبل قطاع الطاقة، من بينها توليد الطاقة، وشبكات الكهرباء، وتخزين الطاقة، وكفاءة الطاقة، والطلب المتنامي على الطاقة الناتج عن مراكز البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

من جهتها، أكدت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أن المعرض يوفر منصة تجمع قطاع الطاقة العالمي لتبادل المعرفة والابتكار وبناء الشراكات، في الوقت الذي تواصل فيه الإمارة العمل نحو تحقيق هدف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة المتمثل في إنتاج 100% من احتياجاتها من الطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.

وسجل أكثر من 30 ألف زائر مشاركتهم في دورة سبتمبر 2026.