منتخب القوس والسهم يستعد في أوزبكستان للمشاركة في 4 استحقاقات آسيوية وأولمبية

طشقند في 18 أغسطس/ وام/ يستعد منتخب الإمارات الوطني للقوس والسهم في العاصمة الأوزبكية طشقند عبر تجمع دولي يستمر حتى 24 أغسطس الجاري، ويتضمن منافسات مشتركة مع المنتخب الأوزبكي، استعدادا للمشاركة في 4 استحقاقات قارية وأولمبية حتى نهاية عام 2026.

وقال حميد سبت الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للقوس والسهم، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، إن قائمة المنتخب المشاركة في الملتقى الدولي بأوزبكستان تضم 18 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات العمرية، بفئتي القوس المركب والقوس المحدب، لتنفيذ برامج تدريب متطورة، إلى جانب المشاركة في بطولتين ضمن برنامج المعايشة مع عناصر المنتخب الأوزبكي.

وأوضح أن برامج الإعداد والمعسكرات الدولية تأتي في إطار استراتيجية الاتحاد لرفع جاهزية المنتخبات الوطنية، وتطوير المستويات الفنية للاعبين واللاعبات، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها دورة الألعاب الآسيوية "آيتشي – ناغويا 2026" في اليابان، خلال الفترة من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر المقبلين، ودورة الألعاب الأولمبية للشباب "داكار 2026" من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2026.

وأضاف أن أجندة المنتخب تتضمن أيضاً المشاركة في النسخة الثالثة من بطولة غرب آسيا للقوس والسهم 2026، التي تستضيفها إمارة الفجيرة من 15 إلى 22 أكتوبر المقبل، بمشاركة منتخبات القوس المركب والقوس المحدب لفئات الرجال والسيدات وتحت 21 عاماً وتحت 18 عاماً.

وأشار إلى أن المنتخب سيشارك في بطولة آسيا للشباب، بمدينة خورفكان ديسمبر المقبل، مؤكدا حرص مجلس إدارة الاتحاد على توفير أفضل الظروف الفنية والتدريبية للمنتخبات الوطنية، من خلال تنظيم المعسكرات والبرامج الدولية، بما يسهم في تطوير الأداء ورفع مستوى التنافسية، وتأهيل اللاعبين واللاعبات.