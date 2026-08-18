أبطالنا للفنون القتالية المختلطة: رفع علم الإمارات حافزنا لمواصلة الانجازات

أبوظبي في 18 أغسطس /وام/ أكد عدد من لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني للفنون القتالية المختلطة تطلعهم لمواصلة تحقيق الإنجازات، بعد النتائج التي حققوها في منافسات بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، المقامة حالياً في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، مشددين على أن الوقوف على منصة التتويج ورفع علم دولة الإمارات يمثلان مصدر فخر وحافزاً لمواصلة التميز في المشاركات المقبلة.

فمن جانبها، أعربت اللاعبة هند الهاشمي عن سعادتها بإحراز الميدالية الذهبية الذي قالت إنه ثمرة سنوات من العمل والتدريب والإصرار.

وأشادت بمدربيها، لا سيما عبدالله الجبارين، الذي منحها الثقة منذ بداياتها وشجعها على مواصلة العمل لتحقيق المركز الأول، مؤكدة أن هذا الدعم أسهم في تطوير مستواها ومساعدتها على تجاوز مختلف التحديات.

وقالت اللاعبة شما السليمي إن حصولها على المركز الثالث في بطولة العالم خطوة مهمة في مسيرتها الرياضية، معربة عن سعادتها بتمثيل دولة الإمارات في هذا المحفل العالمي، وطموحها لإحراز المركز الأول في المشاركات المقبلة.

وأوضحت أنها بدأت ممارسة رياضة الجوجيتسو قبل انتقالها إلى منافسات الفنون القتالية المختلطة، وأن مشاركتها الأولى مع المنتخب الوطني أثمرت تحقيق الميدالية البرونزية، مؤكدة أن قوة المنافسات أسهمت في اكتسابها خبرات جديدة، وعززت من دوافعها لمواصلة التدريب والاستعداد للاستحقاقات المقبلة.

وأشارت إلى أنها بدأت ممارسة رياضة الجوجيتسو قبل الانضمام إلى تدريبات الفنون القتالية المختلطة في نادي أدما، لافتة إلى حرصها على التوفيق بين الدراسة والرياضة، وفخرها بتمثيل الدولة في منتخبي الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وأكدت أن التتويج ورفع علم الإمارات على منصة التتويج يمثلان لحظة استثنائية في مسيرتها الرياضية.

بدورها، أعربت اللاعبة مريم الصبوري عن سعادتها بإحراز الميدالية الفضية، مؤكدة أن المشاركة في البطولة تجربة مهمة أسهمت في تطوير مهاراتها واكتساب خبرات جديدة.

وأوضحت أن ممارسة الفنون القتالية المختلطة عززت قدراتها، بما في ذلك مهارات الدفاع عن النفس، معربة عن تطلعها للمشاركة في المزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة، ومواصلة العمل للوصول إلى لقب بطلة العالم.

وأعربت اللاعبة كادي سليمان عن فخرها بإحراز الميدالية الذهبية في وزن 57 كيلوجراماً، وتمثيل دولة الإمارات في بطولة العالم، مؤكدة أن تشجيع أسرتها ودعم والديها كانا من أبرز العوامل التي حفزتها على ممارسة اللعبة والاستمرار فيها.

ووجهت الشكر إلى مدربها عبدالله الجبارين، مشيدة بدعمه وثقته بها وتشجيعه المستمر، مؤكدة أن ذلك كان حافزاً مهماً خلال فترة الإعداد والمنافسات.

من جانبه، أعرب اللاعب عمار المهيري عن سعادته بالمشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة العالم، مؤكداً تطلعه إلى إحراز المركز الأول ورفع علم الإمارات على منصة التتويج.

وقال إن خوضه النزال الأول منحه دفعة معنوية كبيرة بعد تقديمه مستوى مميزا، مشيراً إلى أن تمثيل المنتخب الوطني يشكل حافزاً إضافياً لبذل أقصى الجهود خلال المنافسات، والاستفادة من خبرات زملائه ومدربيه لمواصلة التطور وتحقيق المزيد من الإنجازات.

من جانبه، قال عبدالله الجبارين، مدرب المنتخب الوطني للفنون القتالية المختلطة، إن المنتخب يشارك في البطولة بمختلف الفئات العمرية والتي شهدت حتى الآن نتائج إيجابية، مع نجاح عدد من لاعبي المنتخب في بلوغ الدورين ربع النهائي ونصف النهائي.

وأوضح أن المنتخب خضع لمعسكر إعداد مغلق استمر نحو شهر قبل انطلاق البطولة، وتضمن حصتين تدريبيتين صباحية ومسائية، بهدف رفع جاهزية اللاعبين وإعدادهم بالشكل الأمثل لخوض المنافسات، لافتاً إلى أن معظم اللاعبين اجتازوا مرحلة الوزن بنجاح وأصبحوا جاهزين لخوض نزالاتهم.

وأكد الجبارين أن استضافة أبوظبي لبطولة العالم دفعة مهمة لانتشار رياضة الفنون القتالية المختلطة في الدولة، وتعزيز التعريف بها، بالتزامن مع تزايد عدد الأندية التي توفر برامج تدريبية للعبة، وارتفاع أعداد الممارسين، لا سيما من فئتي الأطفال والناشئين.