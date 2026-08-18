الأمريكي فلاديمير أكوبيان يحصد لقب بطولة المخضرمين بمهرجان أبوظبي للشطرنج

أبوظبي في 18 أغسطس/وام/ أسفرت منافسات بطولة المخضرمين لعمر خمسين عاما فما فوق ضمن النسخة الـ 32 من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج المقام حاليا ويستمر حتى 24 أغسطس الجاري، عن فوز اللاعب الأمريكي فلاديمير أكوبيان بالمركز الأول.

وأحرز الفلبيني داندل فرنانديز المركز الثاني، وجاء ثالثا الأوزبكي أليكسي بارسوف، بعد منافسات قوية في جميع مراحل البطولة، وتوّج الفائزين سعيد أحمد الخوري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للشطرنج، بقاعة فندق راديسون بلو أبوظبي.

وتواصلت مساء اليوم منافسات المهرجان بإقامة الجولة الرابعة من بطولات الأساتذة، والمفتوحة بفئتيها "أ" و "ب" والناشئين الدولية لعمر 16 عاما فما دون، بمشاركة كبيرة للاعبي ولاعبات الإمارات.

افتتح فعاليات الجولة فؤاد درويش النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وحسين عبدالله الخوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج، بحضور سعيد أحمد الخوري.

وأكد فؤاد درويش أن المهرجان في نسخته الـ32 إضافة كبيرة للبطولات الرياضية الدولية التي تشهدها إمارة أبوظبي، بتنوعها وقوة تنافسيتها، والمشاركة الكبيرة في فعالياتها من داخل وخارج الدولة.